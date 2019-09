Feira Norte do Estudante com inscrições abertas em Manaus

Manaus- A Feira Norte do Estudante (FNE) está com inscrições abertas para sua 10ª edição, que ocorre de (25) a (27), no mês de setembro, no Manaus Plaza Centro de Convenções. O cadastro é gratuito e deve ser feito no site: www.feiranortedoestudante.com.br.

Na FNE, instituições de ensino e agentes de empregabilidade se reúnem para oferecer ao público informações que ampliam as possibilidades de formação e crescimento profissional.

A programação envolve palestras , bate-papos, dinâmicas e atividades culturais sobre temas como cursos superiores, faculdades, ensino técnico, idiomas, intercâmbio, entre outros.

Qualquer pessoa pode participar do evento, de alunos do ensino fundamental, médio e graduação, até profissionais que já pararam de estudar, mas estão em busca de atualização ou reposicionamento no mercado de trabalho. Desde sua primeira edição, realizada em 2010, a feira já recebeu mais de 245 mil visitantes.

“Para comemorar o décimo aniversário da FNE, estamos preparando uma feira ainda mais completa, com infinitas oportunidades de tornar possível o sonho de ter uma profissão e ser bem sucedido na área escolhida”, destaca a coordenadora da iniciativa, Inês Daou.

A área de exposição da feira, intitulada “Salão de Oportunidades”, apresentará os serviços oferecidos por universidades, faculdades, centros de ensino, cursos preparatórios e profissionalizantes, escolas de idiomas, empresas de estágio e seleção, entre outras instituições.

*Com informações da assessoria