Passageiros da 99 poderão ganhar descontos em Manaus

Manaus - A 99 lança este mês a campanha "Mês 9 da 99". O objetivo é reforçar o principal diferencial do aplicativo: a combinação imbatível de preço e qualidade.

As parcerias com grandes marcas proporcionarão aos passageiros da plataforma benefícios exclusivos em serviços e produtos por todo o país. Para participar é preciso fazer pelo menos uma corrida pela 99 no mês de setembro. As ofertas serão disponibilizadas em www.mes9da99.com.br a partir da próxima segunda-feira (9).

A campanha terá duas etapas. Na primeira, a 99 faz uma parceria com a Americanas.com, a maior loja online brasileira, para oferecer, a partir das 15h da segunda-feira, descontos de até 49,99%, por 99 minutos, em produtos selecionados da Americanas.com. Podem aproveitar os descontos os clientes que realizarem corridas entre 1º e 08 de setembro.

Benefícios o mês todo

Já a partir das 09h do dia 10, serão disponibilizados descontos em serviços e produtos de grandes marcas no Brasil, entre elas, Cinemark, para todo usuário que realizar uma corrida no período 1º a 29 de setembro.

"Queremos oferecer uma experiência completa de preço e qualidade aos nossos usuários mesmo fora do app, atuando de maneira colaborativa para que todos ganhem. Acreditamos que só é bom de verdade quando é bom para todos. Essa é uma maneira de demonstrar nossos principais valores, mostrando para as pessoas como pequenas economias do dia a dia elevam nosso poder de compra, acesso e qualidade de vida. É possível fazer muito mais gastando menos através de escolhas inteligentes, e a 99 quer ajudar as pessoas nessa mudança de comportamento", afirma a diretora de Marketing da 99, Stella Brant.

Serviço: Como aproveitar o Mês 9 da 99

Mês 9 da 99 em parceria com a Americanas.com

Quando: 9/9 a partir das 15h em www.mes9da99.com.br Duração: 99 minutos.

Quem pode participar: pessoas que tiverem realizado corridas pela 99 de 1º até 8/9 (domingo).

Mês 9 da 99 e outras parcerias

Quando: De 10 a 29/9

Quem pode participar: pessoas que tiverem realizado corridas pela 99 de 9 até 29/9 (domingo).