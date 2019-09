Mercado da construção civil em Manaus segue aquecido, diz Sinduscon

Manaus- O primeiro semestre deste ano foi muito positivo para o mercado da construção civil manauara, com um faturamento equivalente a 80% do total de 2018, de acordo com pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) e pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do Amazonas (Ademi-AM). Isso se deve muito aos investimentos que empresas do setor estão fazendo na capital do estado. Há pouco mais de um ano atuando na cidade, a MRV, por exemplo, vem intensificando sua atuação na região próxima à Ponta Negra, no bairro Parque Mosaico. Por lá, a companhia se prepara para lançar o terceiro empreendimento dos 14 que pretende construir.



São mais de R$ 50 milhões já empregados, tanto para a construção dos residenciais Vista das Castanheiras e Vista dos Buritis quanto para obras de melhoria da infraestrutura, como asfaltamento da Av. Desembargador João Machado, projeto paisagístico de toda região e pintura de fachadas de casas da vizinhança. Para a construção do novo condomínio, o Vista dos Angelins, a companhia estima um investimento de R$ 22 milhões e a contratação de cerca de 130 novos trabalhadores.

O residencial, com 220 unidades, será construindo em um terreno de 14.178,65m² e contará com salão de festas, playground, Pet Place, espaço gourmet, piscina adulto e infantil, pomar, bicicletas compartilhadas e elevador. “Nossos produtos ainda contam com itens pensados para facilitar a vida do morador e contribuir com o meio ambiente. Assim como os outros condomínios da MRV, o Vista dos Angelins terá placas fotovoltaicas para a geração de energia solar para atender as áreas comuns e sistema de segurança completo, com circuito fechado de TV, cerca elétrica com alarme, luminária com sensor de presença e guarita de segurança”, fala Jeferson Luiz Benitez, diretor comercial.

As unidades de dois quartos com garagem se enquadram ao programa Minha Casa Minha Vida e podem ser adquiridas a partir de R$ 168.900,00. No lançamento, que ocorrerá no dia 14 de setembro, das 9 às 15h, no plantão de vendas da construtora (Av. Desembargador João Machado, Alvorada), a MRV oferecerá condições especiais para quem adquirir um apartamento, como: sinal a partir de R$ 499,00, documentação grátis (ITBI e registro), entrada em até 60 vezes, parcelas menores que o aluguel, além de descontos especiais para todos os funcionários públicos.

“Estamos otimistas com o mercado da cidade. A expectativa é que no primeiro mês de comercialização dos apartamentos deste novo empreendimento mais de 30% sejam vendidos”, completa Benitez.

*Com informações da assessoria