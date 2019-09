Vídeo: 'Semana do Brasil' movimenta o comércio em Manaus

Manaus- O comércio em Manaus aproveitou a Semana da Pátria para chamar a atenção do consumidores com o oferecimento de descontos na compra dos produtos. Muitas lojas aderiram a esta iniciativa.

A iniciativa é do Governo Federal para alavancar as vendas, pois o mês de setembro tem pouco apelo promocional. O Ministério do Turismo quer criar a " S emana do Brasil" como evento definitivo no país, a exemplo do varejo norte-americano que costuma realizar promoções em feriados nacionais.

A "Black Friday verde e amarela" teve boa adesão entre os lojistas. Mais de 3 mil empresários participam desta primeira edição. A iniciativa foi uma espécie de "esquenta" para a movimentação do comércio nas compras de fim de ano.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira