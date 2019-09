AmazonPrev promove evento de educação financeira para servidores

Manaus - 'Educação financeira como estilo de vida', este é o tema do evento que começa no dia 16 de setembro, às 14h15 horas, no prédio da AmazonPrev e encerrará dia 20 de setembro as 16h15. A palestra e o curso serão ministradas pela educadora financeira e vice presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Glauce Galúcio.

Segundo a educadora financeira Glauce Galúcio o objetivo é conscientizar os servidores públicos da AmazonPrev sobre saúde financeira via mudança de comportamento, de modo que reflitam mais sobre a raiz da condição de dívidas, orientando-os de forma preventiva. Os participantes traçarão objetivos e planejamento para alcançá-los, no qual este é o principal motivador para que consigam reorganizar suas finanças.

"É fácil adotarmos como estilo de vida um consumo consciente, basta mudarmos pequenos hábitos e comportamentos no nosso dia a dia, que contribuiremos para a sustentabilidade do nosso País ", orienta a educadora financeira.

A Fundação AmazonPrev, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), busca contribuir para a criação de uma nova geração de pessoas independentes e educadas financeiramente, ao mesmo tempo em que melhora o desempenho no trabalho e a qualidade de vida de seus servidores, ação encabeçada pelo Presidente da AmazonPrev, André Luiz Zogahib.

Serviço

Palestra e Curso de Educação financeira para os Servidores Públicos do Governo do Estado do Amazonas.

Data: 16 a 20 de setembro de 2019

Horário: 14h15 as 16h15

Local: AmazonPrev- Previdência do Estado do Amazonas

Endereço: R. Visc. de Porto Alegre, 486 - Centro, Manaus - AM, 69020-130

Contato: (92) 99248-0221