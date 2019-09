Vídeo: produção da indústria do Amazonas cai 6,2%, diz IBGE

Entre as 15 cidades, Manaus cai e fica em último lugar | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou nesta terça-feira (10) que o Amazonas teve uma queda na produção industrial de julho para o mês de agosto. A redução foi de 6,2%. O dado traz um alerta vermelho para a Zona Franca de Manaus.



Nesta pequisa participaram 14 unidades da federação. Os setores que sofreram as maiores quedas no Estado foram: impressão e reprodução de gravações (-23,1%); máquinas, equipamentos e materiais elétricos (-0,7%); produtos de metal (-14,3%) e bebidas (-24,8%). O resultado colocou o Amazonas em último no ranking nacional.

Entre os produtos que demonstram bom desempenho na produção estão: óleo combustível, gás, gás natural, terminais de autoatendimento, gasolina, ar condicionados e televisão.

Comparativo

No mesmo período do ano de 2018, o Amazonas ocupou o oitavo lugar no ranking nacional entre as 15 cidades com potências industriais, um crescimento de 0,3%. Em julho do ano passado o estado contou com 10,9% do crescimento da produção industrial.

