Vídeo: mercado de aluguel de imóveis sofre retração de 50% no AM

Apesar da queda em 2019, o mercado de aluguel de imóveis volta aos poucos a render lucro | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O mercado de aluguéis de imóveis sofreu queda de 50% em 2019. Nas ruas do centro da cidade é possível encontrar vários pontos comerciais fechados. Muitos deles em locais muito disputados por comerciantes. A crise se deu pela incerteza dos pequenos empresários e pessoas que desejam ter o próprio negócio.



A crise, iniciada em 2015 afetou muitos empreendedores, que acabaram fechando as portas. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), os preços dos aluguéis caíram não só no Amazonas, mas em todo o país. Apesar da queda de 50% no Estado há tendência de dias melhores para quem trabalha com o aluguel de imóveis.

Os donos desses locais buscam inovar e driblar a crise no setor, uma das formas de atrair o cliente está na combinação de propaganda e redução dos preços nos primeiros meses dos contratos. A medida está dando oportunidades para quem deseja investir no próprio negócio.

