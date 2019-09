Manaus terá voo direto para Orlando a partir de dezembro

Manaus - A malha aérea internacional do Amazonas será ampliada a partir de dezembro. Nesta quinta-feira (12), a Gol iniciou as vendas de bilhetes da nova rota que oferecerá voos diretos, todos os sábados, entre Manaus e Orlando, nos Estados Unidos da América (EUA). Manaus se torna a terceira cidade a receber decolagens, sem escalas ou conexões, da empresa com destino ao Estado da Flórida (EUA), que já conta com saídas de Brasília (DF) e Fortaleza (CE).

Com início das operações a partir de 21 de dezembro, os clientes já podem adquirir seus bilhetes nos canais de vendas: aplicativo, site (www.voegol.com.br), lojas VoeGOL e via agências de viagem parceiras. De acordo com a presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Roselene Medeiros, esse é o primeiro passo do Governo do Amazonas para ampliação da malha aérea internacional no Estado. “Começamos com o mercado americano até pelo advento do fim da exigência do visto para os americanos visitarem o Brasil. As nossas ações estão começando e é muito importante contarmos com a parceria da Gol, que é uma das empresas mais eficazes da América Latina”, avaliou Roselene.

O diretor de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da Gol, Randall Aguero, avaliou a importância desse voo para o turismo brasileiro, em especial dos moradores do Norte do País. “Estamos muito felizes em ampliar a oferta de voos para os nossos clientes com destino a Orlando. As decolagens diretas de Manaus trarão mais agilidade e conforto às viagens para aqueles que residem no Amazonas e demais estados da Região Norte do país. Somos a empresa que democratizou o transporte aéreo no mercado brasileiro e queremos dar continuidade a isso, levando os brasileiros para mais destinos dentro e fora do Brasil”, declarou.

A nova rota será realizada com as aeronaves Boeing 737-800 NG, com capacidade para até 176 clientes, que terão a bordo toda a comodidade e conforto já oferecido nos voos internacionais da companhia, como serviço de bordo completo com refeições e bebidas gratuitas, mais plataforma de entretenimento, como filmes, séries e TV ao vivo, oferecidos sem custo adicional. O consumidor também poderá se conectar à internet durante o voo, o que permite a ele enviar e receber mensagens, acessar as redes sociais e atualizar o e-mail, por exemplo.

MAP

Enquanto a Gol abre o voo direto internacional, a empresa regional MAP Linhas Aéreas, que atuava apenas no Amazonas e no Pará, anunciou novos destinos que serão operados no sudeste do País, a partir do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A companhia irá atender, além da capital paulista, os municípios de Bauru, Uberaba e Ribeirão Preto, em São Paulo, e Macaé, no Rio de Janeiro.

Em julho, a MAP recebeu da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) a autorização para uso de 12 slots (horário de pouso e decolagem), no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um dos mais concorridos do país.

A companhia, que desde o mês de agosto é dirigida pela Passaredo Linhas Aéreas, continuará atendendo os 14 municípios amazonenses e paraenses que atendia antes da venda dos seus ativos. Com a união, a Passaredo dobrou a sua frota e passou a contar com 12 aeronaves modelo ATR e a atender 28 destinos brasileiros, incluindo as 14 cidades operadas pela MAP, na região Norte.