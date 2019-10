Abertas inscrições para Programa Trainee 2020 da Nestlé

De 16 de setembro a 06 de outubro, jovens de todo o País podem se inscrever para a edição 2020 do Programa Trainee da Nestlé | Foto: Divulgação

São Paulo - De 16 de setembro a 06 de outubro, jovens de todo o País podem se inscrever para a edição 2020 do Programa Trainee da Nestlé. Os interessados podem se cadastrar por meio do site: www.traineenestle2020.com.br

Mais uma vez, a companhia busca inovar e trazer diferenciais para o seu processo. Além de trazer etapas gameficadas e interativas, neste ano, também permitirá que os participantes ajudem a co-criar o processo.

Isso será possível por meio de escolhas que os candidatos serão convidados a fazer ao longo das etapas e que vão ajudar a direcionar o processo seletivo.

No total, serão quatro etapas todas conduzidas às cegas, que terão um olhar em inovação. A etapa final contará com um game que, baseado nas decisões tomadas ao longo do processo, vai criar um ambiente simulado e personalizado em que o participante vai se deparar com desafios comportamentais e de negócios. Onde cada decisão deles causa uma reação direta na dinâmica do jogo, assim como acontece na vida real.

Além disso, esse ano mais uma vez a empresa conta com o envolvimento de algumas marcas muito relevantes para os jovens, que irão patrocinar o programa e trazer desafios reais para os jovens: NESCAU, Nescafe, Negresco, Moça e KitKat.

O objetivo da companhia com o programa é tornar os jovens protagonistas da sua história e das suas escolhas de carreira, permitindo que decidam o melhor percurso para eles e para as marcas. Além disso, o foco da seleção. Será abrir ainda mais o olhar e focar ainda mais nas competências comportamentais.

Para isso, o programa aposta em iniciativas de personalização e humanização de etapas e feedbacks. "Cada vez mais estão surgindo novas formas de avaliar um profissional que vão além de perguntas técnicas e o uso desses métodos inovadores é uma tendência. A Nestlé, por exemplo, há alguns anos vem buscando novas ferramentas para avaliar os seus candidatos de forma diferenciada. Nas entrevistas tanto gestores quanto os recrutadores são preparados para fazerem perguntas que avaliam a parte comportamental dos entrevistados. Por mais importante que a parte técnica seja, nós estamos dispostos a ajudar no aprimoramento", aponta Priscylla Haddad, gerente de Trainamento, Seleção e Desenvolvimento de Talentos da Nestlé Brasil.

O processo também traz novidades em relação aos pré-requisitos: não há exigência de cursos específicos, nível de inglês ou idade. O profissional deve estar no último semestre de graduação ou ser recém-formado (a partir de dezembro de 2017).

Inovação em formatos e conteúdos

Com a inovação no processo de seleção, a Nestlé tem como objetivo selecionar jovens profissionais para que se desenvolvam durante o programa e componham o time de líderes da companhia. No Programa de 2017, a empresa já havia inovado ao montar in house uma sala no formato dos jogos Escape, como uma das etapas do processo seletivo. Já em 2018 criou um aplicativo exclusivo para a etapa de pré-seleção do processo e os finalistas participaram de um Hackatton na etapa presencial. Em 2019, em parceria com a consultoria Hyper Island, criou um ambiente propício para a formação e capacitação desses jovens em novas competências.

Sobre o Programa Trainee

O Programa tem como foco profissionais cursando o último semestre de graduação ou tecnólogo, além de recém-formados (a partir de dezembro de 2017) nas mais diferentes áreas. Oferece oportunidades para testar habilidades técnicas, comportamentais e gerenciais.

Na Nestlé, os trainees contam com o suporte de mentores individuais no dia a dia e participam do sistema de job rotation, em que têm a oportunidade de atuar em diversas áreas, ampliando a experiência profissional e preparando os trainees para cargos de liderança.

A iniciativa reforça as metas da Nestlé pelos Jovens, baseadas em compromissos estabelecidos até 2020: gerar 9 mil oportunidades de emprego e 6.800 oportunidades de primeiro emprego ao público jovem e impactar 88 mil jovens por atividades de preparação profissional.