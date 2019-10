Feira de imóveis apresenta oportunidades para clientes em Manaus

Manaus- Mais de 3,8 mil imóveis estarão disponíveis para vendas na 4ª edição da Feira de Imóveis de Manaus , que acontecerá nos dias (27), (28) e (29) de setembro, no G3 do Millennium Shopping.

O evento é realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Lançamentos

São dezenove lançamentos e nove grandes empresas do ramo imobiliário apresentarão unidades que vão variar de R$106 mil a valores acima de um milhão.

Entrada facilitada

O evento vai contar com condições diferenciadas e com entrada facilitada, 35 anos para pagar o imóvel, taxas de 2,95% e o uso do FGTS. “Quando eu tenho uma taxa de juros menor, eu consigo com o mesmo valor de parcela comprar um imóvel de valor menor, ou pagar uma parcela maior”, concluiu.

Documentos necessários

Para quem vai realizar o sonho da casa própria, consultar preços, produtos, e fazer simulações é necessário que o interessado apresente documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência. Além disso, mais de uma pessoa pode compor a renda familiar para aquisição do imóvel.



Na sexta feira o evento inicia às 16h, e no sábado e domingo começa às 10h, com encerramento às 21h.