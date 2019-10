Aulão de Português para o concurso do Tjam acontece nesse sábado

Manaus - Acontece nesse sábado, (21), das 9h às 12h30, um aulão de português voltado para os candidatos que irão concorrer a uma vaga no concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) para o nível médio e o superior.

O evento, que terá duração de 3h, será ministrado por “Wander, o Professor”, um dos melhores professores do país e especialista em Língua Portuguesa para concursos.

Segundo o docente, a aula desse sábado servirá para mostrar como a banca – o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cesbraspe) trabalha suas provas de português e como deverá ser feito para respondê-las com êxito, sem cair nas pegadinhas da banca, sendo toda a aula de resolução de questões com fundamentação teórica.

Ainda segundo ele, estudar português para concursos é diferente de estudar para vestibular, levando em não só em consideração o tempo entre o edital e a prova, mas a sua finalidade.

A aula irá acontecer nas dependências do Centro de Estudos Teológicos Brasileiro (CETEO), na Av. Ramos Ferreira, no Centro, bem em frente à Praça da Saudade. O valor do ingresso custa R$ 25. As matrículas devem ser feitas, preferencialmente, de forma antecipada. As vagas são limitadíssimas.

*Com informações da assessoria