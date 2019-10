Edição especial da Feira da ADS começa nesta quarta em Manaus

Manaus - Nesta quarta-feira (18), começa a 3ª Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins (avenida Professor Nilton Lins, 3259, Parque das Laranjeiras, zona norte de Manaus. O horário de funcionamento da Feira da ADS será das 17h às 21h.

Durante os cinco dias de evento, o público vai contar com uma edição especial da Feira de Produtos Regionais realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS).

Em um espaço de 300 metros quadrados (m²), a Feira da ADS irá comportar cerca de 35 participantes, entre agricultores familiares, artesãos e empreendedores da economia solidária, próximo ao local da Fazendinha.

Entre os itens ofertados estarão alimentos regionais frescos, como hortaliças, frutas, laticínios e outros produtos oriundos da produção rural de agricultores da Região Metropolitana de Manaus (RMM).

Segundo o diretor-técnico da ADS, Heitor Liberato, a expectativa de público é boa, o que motiva a comercialização feita diretamente pelos produtores locais.

“São esperadas entre 30 e 40 mil pessoas durante todo o evento, o que proporcionará um faturamento de 150 a 200 mil reais em recurso aos produtores participantes”, ressaltou.

Além da oferta de produtos regionais, a feira conta com área de alimentação sortida onde é possível encontrar comidas típicas, como tacacá, pastel de feira, tapioca, pé-de-moleque, entre outros produtos.

No decorrer do evento, as demais feiras realizadas pela ADS em Manaus irão funcionar normalmente.