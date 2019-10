‘Em outubro, Matapi’ confirma oficinas preparatórias em Manaus

Manaus - Os baianos Gabriel Pires e Amadeu Alban e a pernambucana Carol Vergolino serão os responsáveis por comandar o ciclo de oficinas preparatórias para a segunda edição do ‘Matapi: Mercado Audiovisual do Norte’, que acontecerá entre os dias (27) e (30) de novembro, em Manaus. O trio ministrará os workshops de (18) de outubro a 2 de novembro, no SebraeLab Amazonas. As inscrições são gratuitas e seguem abertas na plataforma online Sympla, por meio do link: http://bit.ly/2me7YKC . As vagas para as oficinas são limitadas.



Um dos responsáveis pelo ‘NordesteLAB’ - o mercado audiovisual de Salvador -, Gabriel Pires realizará o primeiro workshop do pré-evento, voltado à formatação de projetos audiovisuais, nos dias (18) e (19) de outubro. “Nesta oficina, buscaremos dar alguns instrumentos para que os participantes possam ter noções de como estruturar as suas propostas. A ideia é construir em conjunto com os participantes, especialmente, a partir de exemplos e projetos em que estejam envolvidos”, revelou Gabriel.

Ele espera que, com o workshop, o público inscrito consiga “transformar as suas idéias em algo executável”. “O objetivo principal [da oficina] é que possamos entender o caminho para transformar as ideias em um conjunto de itens necessários ao enquadramento do projeto, nas diversas possibilidades de financiamento. Além de pensar em um edital específico, é fundamental que os projetos audiovisuais já nasçam com uma série de fatores mapeados, para que venham, de fato, a passar de projetos para obras”, acrescentou.

Nos dias (25) e (26), será a vez de Carol Vergolino assumir o ciclo de workshops preparatórios. Jornalista com mais de 20 anos de experiência no mercado audiovisual, a Integrante da Alumia Filmes ministrará uma oficina sobre Produção Executiva.

Por fim, Amadeu Alban encerrará o pré-evento do ‘Matapi’ com workshop voltado à concepção do pitching uma espécie de apresentação verbal de ideia para filme ou série de TV -, nos dias 1º e 2 de novembro. “No início, vamos trabalhar com a apresentação do conceito de pitching e as diferentes situações em que ele se faz necessário. Depois, focarei em estudos de caso de projetos que já desenvolvi, como websérie, branded content (conteúdo de marca) e séries de ficção e reality”, adiantou Amadeu.

Ao final da oficina, ele espera ajudar os participantes em seus trabalhos pessoais. “Quero abrir a formação para trabalhar com alguns casos de pessoas da plateia, para que possamos, juntos, elaborar um pitching ali na hora”, concluiu.

Sobre os convidados

Gabriel Pires é formado em Comunicação com Habilitação em Produção em Comunicação e Cultura e já trabalhou no Escritório de Projetos do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb). Atualmente, ele presta serviços para produtoras de Salvador (BA) na área de Produção Executiva e é sócio do Laboratório Audiovisual, que vem realizando o ‘NordesteLAB’ (mercado audiovisual de Salvador).

Carol Vergolino é jornalista, atua no mercado audiovisual há mais de 20 anos e é responsável pela produção e produção executiva de produtos para televisão e filmes. Faz parte da Alumia Filmes, ministrou oficinas a convite da Ancine e é integrante do Mulheres no Audiovisual de Pernambuco, além de codeputada pelo mandato coletivo Juntas

Amadeu Alban é roteirista, diretor, produtor e sócio-diretor criativo da Movioca Content House. São 20 anos de realização audiovisual, que somam mais de mil horas de programas de TV para canais como TVE Bahia, TV Salvador, Rede Bahia, TV Globo, TV Futura, TV Brasil, Discovery, Arte1, E!, Lifetime, GNT Portugal, SBT, TV Aratu e Canal Brasil. Ele tem no currículo, ainda, duas webséries, 14 curtas, seis médias e oito longas-metragens, premiados em mais de 40 festivais no Brasil e exterior.

Sobre o ‘Matapi’

Mercado Audiovisual do Norte’ é realizado pela Dabacuri Projetos e Produções, Leão do Norte Consultorias e Produções e o Ministério da Cidadania - com o patrocínio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e Agência Nacional do Cinema (Ancine). O evento conta, também, com o apoio do Sebrae-AM, Secretaria de Estado de Cultura (Sec) e Impact Hub Manaus.

Neste ano, o ‘Matapi’ acontecerá entre os dias (27) e (30) de novembro, com abertura no Teatro Amazonas e programação no Centro Cultural Palácio da Justiça ambos no Centro de Manaus.

Idealizado em 2017, o evento visa reunir diversos atores do audiovisual - sejam eles produtores independentes, programadores, criadores de conteúdo, de jogos eletrônicos e de mídias digitais, publicitários, executivos de TV, distribuidores, produtores, profissionais e prestadores de serviços do mercado audiovisual - para discutir e fomentar a cadeia produtiva do setor no Amazonas e na Região do CONNE (Centro-Oeste, Norte e Nordeste), por meio da realização de oficinas, palestras, intercâmbios e rodadas de negócios.

