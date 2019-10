Manaus recebe 12º Fórum Mulher Contabilista do CRC/AM

As inscrições são para estudantes R$ 50,00, profissionais R$ 100,00 e profissionais de outras áreas R$ 130,00 | Foto: Divulgação

Manaus (Mercedes Guzmán) - Nos próximos dias 4 e 5 de outubro no Hotel Blue Tree Hotel Blue Tree na Av Humberto Calderaro Filho , 767 antiga Av Paraíba, Adrianópolis, Zona Centro Sul de Manaus acontece o XII Fórum da Mulher Contabilista do Estado do Amazonas (CRC/AM).

A iniciativa é da Comissão da Mulher Contabilista do Estado do Amazonas e CRC /AM e podem participar contadoras (es), estudantes de Contabilidade, estudantes de outras áreas afins, e outras pessoas interessadas em empreendedorismo e lideranças. O evento contará com a presença palestrantes renomados, como Erik Penna, as inscrições vão até o dia 30.09 e poderão ser feitas pelo site crcam.org.br.

As inscrições são para estudantes R$ 50,00, profissionais R$ 100,00 e profissionais de outras áreas R$ 130,00

Na programação o destaque para a palestra “A excelência começa na liderança” por Eric Penna, economista, especialização em Gestão escolar, Administração e Marketing. Realizou mais de 1000 palestras nos Estados do Brasil e em outros países, como Uruguai e Portugal e Estados Unidos.

A coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista do Estado do Amazonas, Maria da Paz Nunes disse “Convidamos a todos os contadores para conhecer das mudanças da contabilidade 4.0, aos estudantes que são o futuro a ficar atualizados nas novas tecnologias e que terão 12 horas complementares, a todos os profissionais das áreas afins a conhecer as mudanças que irão acontecer voltados para o futuro tecnológico da área contábil”.

