Oportunidade: Sine oferta 45 vagas de emprego nesta segunda-feira (23)

Manaus - A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta segunda-feira (23), 45 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Interessados devem comparecer a um dos dois postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

10 vagas - Vendedor/Promotor Externo

Escolaridade - ensino superior cursando em qualquer área;

Experiência - com ou sem experiência;

Requisitos Obrigatórios - desejável conhecimento com venda de máquina de cartão de crédito e débito.

1 vaga - Auxiliar de Açougueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em supermercado, como auxiliar de açougueiro e atendimento ao público.

4 vagas - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - candidato deve possuir curso profissionalizante na área de refrigeração e CNH categoria "B", dentro da validade.

3 vagas - Técnico em Eletrônica ou Refrigeração

Escolaridade - ensino técnico em eletrônica ou refrigeração;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - candidato deve possuir CNH categoria "AB ou B", dentro do prazo de validade.

1 vaga - Professor de Inglês

Escolaridade - licenciatura plena em Letras e Língua Inglesa;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em ministrar e preparar material didático, aplicação de provas, desenvolver trabalhos em sala de aula e esclarecimentos de dúvidas.

1 vaga - Promotor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir veículo próprio (moto ou carro) e CNH categoria "AB", dentro do prazo de validade.

1 vaga - Vendedor/Promotor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com visitação de clientes para organização, precificação, gerenciamento e análise de estoque para posterior elaboração de sugestão de pedido de venda e colocação do pedido no sistema da empresa através de mobile. Obrigatório possuir CNH categoria "A", dentro do prazo de validade.

1 vaga - Jardineiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com plantio, manutenção, acabamento de plantas/ árvores e utilização de ferramentas (roçadeira, motosserra, cortador de grama). Desejável que o candidato possua cursos na área.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 vaga - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - experiência na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios -instalação de refrigeração e manutenção de ar condicionado. Obrigatório ter o curso de Auxiliar de Refrigeração.

1 vaga - Médico do Trabalho

Escolaridade - ensino superior completo em Medicina e especialização em Segurança do Trabalho;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios -realizar consultas e atendimentos médicos na área ocupacional, tratar clientes, implementar ações para promoção da saúde ocupacional, coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas e adotar medidas de precaução universal de biossegurança.

1 vaga - Auxiliar Técnico em Eletrônica

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - experiência na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios -realizar manutenção em Smart Tv e troca de peças. Obrigatório ter o curso de Técnico em Eletrônica.

13 vagas - Consultor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios -ter experiência com vendas externas ou internas, ter boa dicção e prospecção em equipe.

7 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios -contatar, visitar e entrevistar clientes, realizar negociação do preço do produto ou serviço. Obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.