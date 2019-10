Vídeo: Polo Industrial de Manaus fecha semestre em crescimento

| Foto: Divulgação

Manaus - O Polo Industrial de Manaus (PIM) fechou o semestre com o registro de seu melhor faturamento nos últimos cinco anos.

O bom desempenho do setor industrial teve reflexo direto sobre as contratações. A indústria foi o setor que mais ofertou oportunidades de contratação em junho.

As 483 empresas apresentaram crescimento nominal de 10,68% que equivale a R$ 48.486.199.439 de janeiro a junho de 2019 no comparativo com igual período do ano passado. O faturamento nominal é o maior registrado pela Zona Franca de Manaus desde 2014.

No comparativo primeiro semestre de 2019 com igual período de 2017, alta de 28,76% e a mesma relação com 2016, o apurado saltou para 39,13%.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mensura a diferença entre contratações e demissões, o saldo de contratatos fechou em 1.683, sendo 509 do setor industrial.

Ampliação e implantação

Na 287ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), foram aprovados 87 projetos sendo 26 de implantação e 61 de ampliação.Ao longo dos próximos três anos, investimentos da ordem de R$ 651 milhões devem gerar 3.415 empregos.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo