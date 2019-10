Aposentados poderão ficar livres de ligações inoportunas de bancos

A medida faz parte de um novo sistema de autorregulação de oferta de crédito consignado. | Foto: Reprodução

Os bancos, seus correspondentes e agentes não poderão mais ligar para ofertar crédito consignado para aposentados, se os clientes informarem que não querem ser importunados. A regra começa a valer a partir de 2 de janeiro de 2020.

A medida faz parte de um novo sistema de autorregulação de oferta de crédito consignado. Na prática, o consumidor terá a liberdade para escolher se quer ou não receber ofertas desse tipo de empréstimo.

A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em conjunto com a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e já conta com a adesão de 23 instituições do país que ofertam o produto.