Mídias Digitais: FBN discutirá a Web 4.0 e os desafios da Comunicação

Manaus- A Web 4.0 e os Desafios da Comunicação nas Mídias Digitais estarão no foco das discussões acadêmicas na Faculdade Boas Novas , localizada na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus.

O debate que reunirá graduandos e pós-graduandos no próximo dia (4) de Outubro, das 19h às 22h no Auditório Ana Lúcia Câmara, terá como palestrantes nomes renomados da comunicação no Amazonas, como as jornalistas Marcela Rosa, Katiana Pontes e o publicitário Breno Maciel.

Idealizado pelos alunos de pós-graduação do curso de Assessoria de Imprensa e Mídias Digitais, o evento está com inscrições abertas, através do site https://doity.com.br/debate-da-ps-graduao-fbn Além da inscrição, será necessário levar 1 kilo de alimento não perecível a ser entregue na entrada do auditório. Os estudantes terão certificado de 4 horas complementares.

O debate acontece na Faculdade Boas Novas | Foto: Divulgação

“Com o avanço das tecnologias, é preciso traçar estratégias e mais que isso, é preciso saber como vender o assessorado em cada um dos ambientes virtuais em que ele estiver inserido. Debates como esse, são fundamentais para que estejamos atualizados e prontos para os desafios que a web 4.0 nos apresenta diariamente”, comentou a coordenadora de jornalismo do Portal de Notícias da Assembleia Legislativa do Amazonas e pós-graduanda da FBN, Joelma Muniz.

Serão realizadas três palestras, a primeira feita pelo publicitário Breno Maciel terá como tema a “A evolução da Web 4.0”. “A atuação do Comunicador na Era Digital”, será discutida pela jornalista Marcela Rosa, e os “Desafios da Comunicação nas Mídias Digitais”, serão comentados pela jornalista Katiana Pontes como palestrante.

Os palestrantes

Marcela Rosa: Jornalista, Professora Universitária, Youtuber, Especialista em Produção de Conteúdos.

Katiana Pontes: Digital Influencer, Jornalista, Radialista, Editora e Apresentadora do Programa Brasil Urgente (Band Amazonas), Especialista em Marketing e Propaganda.

*Com informações da assessoria