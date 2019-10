Aplicativo de corrida oferece ingressos de cinema a R$ 0,99, em Manaus

Para encerrar a campanha nacional "Mês 9 da 99" e reforçar a combinação imbatível de preço e qualidade, a empresa de mobilidade urbana que integra a global DiDi Chuxing firmou parceria com a Rede Cinemark para proporcionar mais diversão aos seus clientes.

Neste domingo (29) serão oferecidos ingressos em todas as sessões Prime, Box e XD (Extreme Digital) da rede Cinemark, em todo o Brasil, por apenas 99 centavos.

Esta oferta está sujeita a disponibilidade de ingressos e lotação da sala e é válida apenas para passageiros que utilizarem o app 99 no sábado (28). A programação completa dos cinemas pode ser consultada no site da www.cinemark.com.br.

Mês 9 da 99: Durante todo o mês, a 99 promoveu parcerias pelo Brasil para oferecer produtos de qualidade e preço baixo a seus passageiros. Todas as ofertas da campanha estão disponíveis em www.mes9da99.com.br com produtos da Samsung, Havaianas, Burger King, Shop2gether, Oqvestir, Etna, Centauro, Luxottica, Pernod Ricard, Jansport, Targus e Maxmilhas. Para participar é preciso fazer pelo menos uma corrida pela 99 no mês de setembro. A ação encerra na segunda-feira (30).

ERRATA: Divulgamos, equivocadamente, que a promoção de parceria entre a 99 e Cinemark no domingo, 29/09, oferece ingressos em todas as sessões Prime, Box e XD (Extreme Digital) da rede Cinemark, em todo o Brasil. Na realidade, a promoção de ingresso por R$ 0,99 só é válida nos cinemas listados abaixo e não está disponível para as salas Prime, XD, D-BOX e IMAX. Válido apenas para compras na bilheteria e autoatendimento.

Confira a lista de cinemas que participam da promoção:



São Paulo/SP (Shopping D e Central Plaza);



Curitiba/PR (Shopping Mueller);

Manaus/AM (Studio 5 Shopping);

Taguatinga/DF (Taguatinga Shopping);

Recife/PE (Riomar Recife);

Cuiabá/MT (Goiabeiras Shopping);

Betim/MG (Partage Shopping Betim);

Belo Horizonte/MG (BH Shopping);

Goiânia/GO (Passeio das Águas Shopping);

Jacarepaguá/RJ (Center Shopping Rio);

Camaçari/BA (Boulevard Shopping Camaçari);

Porto Alegre/RS (Bourbon Wallig).

Esta oferta está sujeita a disponibilidade de ingressos e lotação da sala e é válida apenas para passageiros que utilizam o app 99 no sábado, dia 28.