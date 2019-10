Imobiliária do AM aposta em franquia de vistorias em Manaus

Evento vai ser realizado no estacionamento G3 do Millennium Shopping | Foto: Divulgação

Manaus - Comprar ou alugar um imóvel e descobrir após a aquisição que o local possui inúmeras irregularidades, inclusive proporcionando riscos à sua família, não deve ser nada agradável. Para evitar esse tipo de dor de cabeça, o serviço prestado por uma Rede de Vistorias, realizada por profissionais altamente qualificados, é o mais indicado antes de escolher a casa própria ou o estabelecimento comercial dos sonhos.

A Vivere Imóveis, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, vai orientar os consumidores sobre esse e outros serviços do setor imobiliário na 4ª Feira de Imóveis de Manaus, a ser realizada no estacionamento G3 do Millennium Shopping.



A feira, que é realizada pela Caixa Econômica Federal e representantes da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do Amazonas (ADEMI-AM), vai contar com um stand exclusivo de 48m² da imobiliária.

De acordo com o diretor-presidente da Vivere Imóveis, Rodrigo Oliveira, a vistoria tem como objetivo apontar as condições do imóvel antes da compra ou do início do contrato de locação.

"Estamos trazendo para Manaus a Rede Vistorias, que possui uma tecnologia de ponta. Os profissionais fazem uma vistoria minuciosa de todos os itens do imóvel e, por meio de um relatório, o cliente tem um raio-x da situação antes da compra. Assim ele consegue decidir se vale a pena efetuar a negociação, portando o apontamento do estado de conservação, além de registro fotográfico das irregularidades. ", pontua.

Ainda segundo o especialista no setor imobiliário, a vistoria não é feita somente quando o consumidor pretende alocar ou comprar o imóvel."É um serviço especializado voltado para as duas partes do negócio, tanto quem quer vender/alugar, quanto quem quer comprar/alugar. Nós também efetuamos a vistoria de saída, que consiste em apontar possíveis danos ou problemas que surgiram durante o tempo em que se a pessoa permaneceu naquele imóvel. É feito uma comparação com o laudo de entrada".

Rodrigo enfatiza ainda que há outros segmentos e situações que podem ser atendidas pela Rede de Vistorias.

Por donos do imóvel: O proprietário de um imóvel colocado para locação pode solicitar a vistoria antes e depois da saída do inquilino."Ele faz questão de contratar especialistas para o registro da informação sobre possíveis danos causados ao seu patrimônio, que pode ser usado em um eventual questionamento na Justiça.

O arquivo fica online, com fotos, e o relatório compara o antes e o depois de forma automática. Ele consegue visualizar tudo de forma rápida e o preço é compatível ao valor do imóvel", ressalta Rodrigo.

Por condomínios: A vistoria das áreas comuns pode ser solicitada periodicamente par análise ou avaliação de estado em possível troca de síndicos. Assim, o novo coordenador do condomínio terá respaldo e conhecimento sobre o que encontrou e como vai deixar o imóvel após a sua administração.

Obras urbanas: Para não ser surpreendido, moradores em áreas privadas que estão em processo de obras urbanas, como a construção de viadutos e aterramento, podem solicitar a vistoria. Segundo Rodrigo Oliveira, é uma maneira deles se respaldarem sobre eventuais danos ao patrimônio."Ele vai recorrer a um perito independente, que possui neutralidade, com um laudo que será aceito pela Justiça em casos de danos. O processo traz neutralidade à relação", destaca.

Franquias: O serviço é indicado quando o responsável pela franquia quer entender se o franquiado está cuidando do espaço, ou da loja, de acordo com o manual do franquiado. Ele pode observar pelo relatório se os padrões estão em conformidade sobre o que é determinado durante o fechamento do contrato.

Como funciona?

A vistoria é agendada antecipadamente e os peritos vão até o local e realizam inspeções minuciosas, de alta qualidade, detalhadas, padronizadas e economicamente viáveis aos clientes. Ela é a garantia do consumidor na hora de comprar imóveis novos e usados já que o registro serve como documento oficial perante a Justiça em caso de necessidade.Segundo Rodrigo, o cliente terá uma experiência otimizada ao utilizar os serviços da Rede Vistorias, eliminando a insegurança e possíveis dores de cabeça com o passar do tempo.

Feira

Dezenove lançamentos e mais de 3,8 mil imóveis estarão disponíveis para venda durante a 4ª Feira de Imóveis de Manaus. A Vivere Imóveis vai atender famílias com renda a partir de R$1.200, como também oferecer condições de levar para o Feirão financiamentos da Caixa Econômica, com imóveis de até 1 milhão.



A empresa, que atua no mercado imobiliário de Manaus desde abril de 2018, fica localizada na avenida Djalma Batista, número 1314, loja 2, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

O atendimento também pode ser realizado de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado até às 13h.

