Jogos de tabuleiro são uma ótima opção para presentear a criançada

Manaus - O Dia das Crianças está chegando e muitos pais começam a buscar opções para presentear os filhos. Uma boa opção são os tradicionais jogos de tabuleiro, que não saem de moda porque, além de divertir, estimulam a socialização, pela convivência em grupo, e contribuem para desenvolver habilidades como memória, paciência, planejamento e estratégia.

Para dar uma ‘mãozinha’ aos pais, a PB Kids, que funciona no Amazonas Shopping, selecionou algumas sugestões de jogos que prometem fazer a diversão da garotada.

A primeira sugestão é bem conhecida do pais: o clássico Banco Imobiliário, sempre uma boa pedida para reunir a família. O jogo ganhou uma versão mais moderna, em que as negociações são feitas com cartão de crédito e não com dinheiro. Banco Imobiliário é o jogo mais bem-sucedido da história. O objetivo do game é comprar e vender propriedades, como casas, empresas e até bairros, para tornar-se o mais rico possível e, claro, vencer o jogo. Só é preciso tomar cuidado com a ganância, para não perder tudo e parar na cadeia.

Outro clássico é o jogo Detetive. Nesse game o objetivo é desvendar quem cometeu um misterioso assassinato. São ao todo seis suspeitos, seis armas, nove locais para explocar no tabuleiro e mais de 300 possibilidades diferentes a cada partida.

Para quem gosta de adivinhação há muitas opções. No jogo Eu sou?, a criança precisar fazer perguntas, até que consiga descobrir qual o personagem, animal, cor, entre outras opções, que lhe foi designado representar. Quem acertar no menor tempo ganha mais pontos.

Já no Imitatrix, o jogador precisa descobrir qual carta ele representa, sem que isto tenha sido revelado, apenas adivinhando, pelas mímicas feitas por outro participante. No Imagem e Ação crianças e adultos podem brincar juntos, tentando descobrir o significado de uma mímica ou de um desenho.

