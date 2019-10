Vídeo: campanha incentiva motoristas a usar gás natural em Manaus

É fundamental que os interessados em participar leiam atentamente o regulamento da campanha | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A partir da próxima segunda-feira (30), os motoristas têm alternativa de combustível: o gás natural veicular (GNV), com tarifa a R$ 3,19, menos poluente e de rendimento superior aos demais disponíveis. A campanha “Faça a conta. Use GNV" foi pensada com um incentivo especial e concederá 250 bônus de R$ 4 mil, valor aproximado da conversão ao GNV, para motoristas que adaptarem o veículo no período de até um ano.

Aquecimento do mercado

A iniciativa da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), conta com o apoio do Governo do Estado. A ação tem como objetivo aquecer o mercado do GNV na capital amazonense. A Companhia acredita que o incentivo pode ser o ponto de partida para novos negócios.

Atualmente, Manaus possui cinco postos com a opção do combustível, três deles estão aptos a atender e os demais passam por ajustes internos para o uso do gás natural no veículo.

Como participar?

Antes de iniciar o processo para adaptar e regularizar o veículo visando o bônus de R$ 4 mil, é importante que o motorista faça a conta. Para isso, a Cigás oferece o aplicativo “Simulador de Economia GNV”, disponível para as plataformas Android e iOS, por meio do qual é possível calcular a economia a partir de dados como quilômetros rodados, valor do investimento, rendimento e preços dos combustíveis.

O motorista pode dar início a partir da segunda-feira (30), solicitando ao Detran-AM um protocolo de autorização para conversão do veículo. Com o documento, o condutor pode levar o veículo a uma oficina credenciada pelo Inmetro para realizar a adaptação. Em seguida, o veículo deve passar por inspeção e vistoria. Por fim, o motorista deve finalizar o processo no Detran-AM, atualizando o Certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV).

Com os documentos desse processo em mãos, conforme previsto em regulamento, o motorista pode realizar o agendamento para a retirada do bônus na Cigás, por meio do site www.usegnv.cigas-am.com.br , que estará disponível também a partir da segunda (30/09). Caso a documentação esteja conforme, o motorista será beneficiado com o valor da Campanha. Pessoas físicas podem cadastrar até três veículos, enquanto pessoas jurídicas têm direito a inscrever até 10 veículos.

É fundamental que os interessados em participar leiam atentamente o regulamento da campanha, disponível no endereço eletrônico www.usegnv.cigas-am.com.br/regulamento .

Para mais informações, acesse www.cigas-am.com.br ou o WhatsApp da Cigás: (92) 98420-7876.

*Com informações da assessoria

Assista a reportagem da TV Em Tempo: