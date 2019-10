Manaus ganha segundo supermercado 24 horas no bairro Dom Pedro

Manaus- A segunda unidade do Grupo DB que começa a funcionar 24 horas, a partir do dia (1º) de outubro, será o Supermercado DB Pedro Teixeira. Localizado no bairro Dom Pedro (Zona Oeste), a loja atenderá a demanda de uma das mais importantes regiões da cidade, que passa por grande expansão imobiliária e comercial nos últimos anos.

A iniciativa, de acordo com a diretora do Grupo, Elane Medeiros é repetir o sucesso das operações full time do primeiro supermercado 24 horas da cidade – o Empório DB localizado na avenida Ephigênio Salles que, em pouco mais de quatro meses, registrou crescimento de 20% no número de clientes.

“A aceitação do público a esta nova proposta, que era inédita em Manaus até pouco tempo, foi imediata e diante dos questionamentos dos moradores de outros bairros que nos solicitavam levar este serviço para suas regiões, iniciamos agora as operações na Zona Oeste”, explicou a diretora Recursos Humanos da empresa Elane Medeiros.

Ainda de acordo com a gestora, o novo horário de funcionamento (anteriormente a loja fechava às 22 horas) proporcionou o aumento de 20% de novos postos de trabalho diretos nesta unidade do Grupo, além de movimentar outros setores da economia, como serviços de transporte e fornecedores.

Produtos diferenciados

Além da comodidade de fazer compras a qualquer hora do dia, sem necessidade de enfrentar os grandes engarrafamentos da cidade e ainda pagar preços justos por uma infinidade de produtos sem precisar recorrer aos postos de conveniência, os clientes do novo Super DB 24 horas, no bairro Dom Pedro, irão dispor de uma infinidade de serviços como açougue, peixaria e padaria 24 horas, que produzirá fornadas de pães durante toda a madrugada.

Somando-se à variedade de produtos já encontrados diariamente em todas as lojas do Grupo DB, a nova unidade 24 horas contará ainda com ações especiais da madrugada, itens de ofertas específicas, além de folhetos digitais com produtos diferenciados e especiais para agradar todos os públicos.

“Há muito tempo Manaus deixou de ser uma cidade que funciona apenas em horário comercial e o Grupo DB, sempre atento ao atendimento e conforto de seus clientes lançou este formato e uma nova cultura para responder a esta população e a economia que não se limita mais ao relógio”, acrescentou Elane Medeiros.

