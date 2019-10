Serviços da Setrab são oferecidos em eventos para geração de renda

Manaus- A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) inicia, nesta quarta-feira (2), uma série de participações em eventos de órgãos parceiros no mês de outubro, promovendo serviços para o trabalho e emprego, além de exposição dos trabalhos de artesãos, economia solidária e empreendedorismo.

Exposições de artesãos

De quarta-feira (2) a sexta-feira (4), peças de artesãos e empreendimentos econômicos estarão em exposição em 12 estandes no VII Workshop Internacional de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias Hidrográficas, que acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

De quinta-feira (3) até domingo (6), o Governo do Estado promove a 41ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro). Na feira, 12 estandes vão receber uma exposição de peças de artesãos e empreendimentos econômicos da Setrab. A Expoagro envolve agricultores, pecuaristas, pescadores, piscicultores, extrativistas, artesãos, comerciantes, empresários em geral, e sua última edição aconteceu em 2013.

Neste ano, estima-se a participação de cerca de 200 expositores, entre eles empresas do setor, comerciantes de alimentos e bebidas, expositores de animais e da agricultura familiar, com movimentação financeira superior a R$ 30 milhões, o que torna o evento fundamental para gerar a interiorização do desenvolvimento.

Trabalho

Ainda na sexta-feira (4), a convite do Instituto Amazonense Mão Amiga, a Setrab enviará uma equipe técnica para realizar atendimento na ação social que será realizada na Escola Estadual Irmã Gabrielle Cogels, na rua Santo Antônio Lisboa, bairro Puraquequara, das 7h30 ao meio-dia.

Os serviços oferecidos serão para emissão de primeira via de carteira de trabalho, cadastramento de vagas de emprego, seguro-desemprego, agendamento e emissão da carteira de artesão e, ainda, orientações para cadastramento de empreendimentos econômicos.

*Com informações da assessoria