Shopping da Zona Norte recebe bazar com preços a partir de R$ 5

O bazar vai comercializar roupas, calçados, bolsas e acessórios novos e seminovos com preços a partir de R$ 5,00 | Foto: Divulgação

Manaus - A terceira versão do Talkbazar acontece neste sábado e domingo, no Shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade. O bazar vai comercializar roupas, calçados, bolsas e acessórios novos e seminovos com preços a partir de R$ 5,00, além de proporcionar troca de experiências profissionais com o público.

O Talkbazar contará com participação de digitas influencers, jornalista e publicitária que farão palestras sobre o mundo digital, no sábado a partir de 11h30.

O TalkBazar ainda terá nos dois dias de evento a possibilidade dos visitantes adquirirem a vista, ou no cartão, peças de grife, novas e seminovas. A equipe ainda preparou brindes e achadinhos de apenas 5 reais, além é claro de uma infinidade de outras peças entre calças, vestidos, saias, bolsas e acessórios.

O estacionamento para todo dia será de R$8,00.

O que: TalkBazar no Shopping Via Norte

Onde: Shopping Manaus Via Norte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade

Quando: Sábado (5) e domingo (6)

Horário: Sábado (10h às 20h) e domingo (14h às 20h)