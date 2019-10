Banco da Amazônia disponibiliza R$ 50 milhões na Expoagro 2019

De acordo com o Superintendente Regional do Amazonas e Roraima, André Luiz Rodrigues Vargas, este valor será destinado para máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, caminhões e veículos utilitários, custeio agrícola/pecuário e aquisição de animais | Foto: Divulgação

Manaus - Para fomentar o agronegócio do Centro Oeste de Manaus, o Banco da Amazônia vai participar da 41ª edição da Expoagro 2019 (Feira e Exposição Agropecuária), que ocorrerá de 03 a 06 de outubro, na Universidade Nilton Lins, Parque das Laranjeiras. Nesta Feira, o Banco da Amazônia vai disponibilizar o valor de R$ 50 milhões para efetivação de negócios.

Expoagro 2019 em Manaus | Foto: Divulgação

De acordo com o Superintendente Regional do Amazonas e Roraima, André Luiz Rodrigues Vargas, este valor será destinado para máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, caminhões e veículos utilitários, custeio agrícola/pecuário e aquisição de animais. “Será uma grande oportunidade para os empreendedores do agronegócio de Manaus aproveitarem nossas taxas mais atrativas e condições diferenciadas para o setor”, afirmou o superintendente.

Governador Wilson Lima na abertura da Expoagro 2019 | Foto: Diego Peres/Secom

“Nossas expectativas são as melhores para fecharmos muitos negócios, mais uma vez o Banco da Amazônia está disponibilizando um bom valor em recursos para nossos clientes e assim se tornar parceiro do Banco”, finalizou.

Serviço:

41ª edição da Expoagro 2019

Período: 03 a 06 de outubro de 2019

Local: Parque das Laranjeiras, Av. Prof. Nilton Lins, 3259 - Flores, Manaus

Horário de funcionamento do estande do Banco: 18h ás 22h