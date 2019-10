Vídeo: procura por presentes para crianças aquece o comércio no Centro

Manaus - Com apenas três dias para o Dia das Crianças, as lojas no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, já estão movimentadas. Pais, mães, tios e avôs estão à procura por algo especial para presentear as crianças neste dia.

Com base em uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), 22,7% das pessoas pretendem comprar brinquedos para presentear crianças, seguidos de roupas, bonecas, carrinhos e vídeo game. A expectativa é que este ano as vendas superem as do ano passado.

Veja lista de intenção de compra para o Dia das Crianças, segundo a CDL Manaus:

Brinquedos - 22,7%

Roupas - 21,4%

Boneca - 12,2%

Carrinhos - 11%

Vídeo game - 6%

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira