Vídeo:Wilson Lima anuncia pagamento da primeira parcela do 13º salário

Governador Wilson Lima destacou que não haverá atrasos de salários em 2020 | Foto: Divulgação

Manaus -O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta sexta-feira (11) que a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais será paga nos dias 21 e 22 de novembro e a segunda, dias 19 e 20 de dezembro.

Acompanhado do vice-governador e secretário chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, e de parte da bancada da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Wilson Lima detalhou de que forma o Governo do Estado pagará o montante do 13º dos servidores, que soma, aproximadamente, R$ 650 milhões.

“Ontem (10) a Assembleia Legislativa aprovou o uso de recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Amazonas (FMPES) para pagar parte do 13º salário. Nós vamos usar até R$ 300 milhões desse fundo para pagar a primeira parcela. O restante será pago com R$ 200 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e R$ 150 milhões oriundos da Fonte 100”, ressaltou o governador.

Governador Wilson Lima realizou o anúncio ao lado do vice-governador Carlos Almeida e de parte da bancada do Amazonas | Foto: Divulgação

Auxílio-Alimentação

Durante coletiva de imprensa realizada na sede do Governo, zona oeste de Manaus, Wilson Lima confirmou o pagamento de auxílio-alimentação para todos os funcionários públicos, a partir de janeiro de 2020, no valor de R$ 500. A medida contempla quem ainda não recebe o benefício e representa um reajuste para aqueles que recebem valor mais baixo.

Garantia de não haver atrasos

Wilson Lima frisou que o Estado assume o compromisso de que não haverá atraso no pagamento dos salários, no exercício de 2020.



“O Estado do Amazonas trabalha com muita responsabilidade e dentro do que estabelece a legislação, com respeito ao servidor público. Com todas as medidas que nós estamos tomando para promover esse equilíbrio, o Governo do Estado já garante o pagamento dos salários dos servidores do ano de 2020. É uma garantia do Governo que não haverá atrasos nos pagamentos dos servidores, ao contrário do que está acontecendo em muitos estados”, enfatizou o governador.

Aprovação

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que destina parte dos recursos do FMPES, de R$ 300 milhões, para pagamento 13º salários dos servidores públicos foi aprovada na Aleam por 18 votos a favor e um contra, em dois turnos.

Na PEC, o Governo do Amazonas destacou que a medida não compromete as atividades da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), sobretudo na oferta de crédito para micro e pequenos empreendedores e produtores rurais.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo