Procura emprego? 50 vagas são disponibilizadas nesta segunda (14)

Manaus - A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta segunda-feira, (14), 50 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

4 vagas - Açougueiro

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência como desossador, cortes de carne e atendimento ao público.

2 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - Ensino Fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir experiência com vendas e prospecção de novos clientes. Desejável possuir moto própria e CNH categoria "A", dentro do prazo de validade.

1 vaga - Assistente de TI – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - técnico em informática ou cursando superior em TI;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função ou possuir declaração de estágio.

1 vaga - Assistente Financeiro – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função e curso de informática

1 vaga - Analista Contábil Jr – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - Ensino Superior completo em Contabilidade, Economia ou Administração;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função e curso de ativo mobilizado e informática.

1 vaga - Assistente de Logística – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função e curso de informática.

1 vaga - Auxiliar de Depósito – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência na função.

10 vagas - Consultor de Vendas

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir curso de informática básica e habilidade com vendas.

Posto Shopping Phelippe Daou

2 vagas - Líder de Pátio

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência na função. Obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

4 vagas - Chefe de Cozinha Júnior

Escolaridade - Superior Completo em Gastronomia;

Experiência - experiência na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - atuar direta ou indiretamente na preparação dos alimentos, responsável pela saúde e segurança de alimentos, lidera a cozinha da unidade onde atua, auxilia na preparação de escala de trabalhos dos demais cargos da cozinha, faz reuniões com a equipe da cozinha, fiscalização diária da limpeza, organização, padrão de uniformes e horários da cozinha.

3 vagas - Operador de Empilhadeira

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - experiência na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - operar empilhadeira, gás ou gasolina, acionando e controlando comandos elétricos, mecânicos ou hidráulicos de marcha, direção e elevação, seguindo os procedimentos de operação, bem como observando as regras e normas de condução e segurança estabelecidas. Obrigatório ter curso de Operador de Empilhadeira e CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

1 vaga - Lubrificador Industrial

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - experiência na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - deverá fazer a lubrificação das máquinas em período administrativo e fazer relatório semanal das máquinas lubrificadas.

4 vagas - Operador de Manufatura – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência na área, auxiliar de produção ou montador. O tipo de atividade vai de moderada à pesada, com trabalho em pé.

1 vaga - Analista Fiscal

Escolaridade - Superior Completo ou cursando Contabilidade;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - executar envio EFD - ICMS/IPI, escrituração Fiscal, Apuração de ICMS, acompanhamento de certidões negativas Sefaz, Receita Federal e Prefeitura, serviços externos junto aos órgãos governamentais, emissão de nota fiscal, planilhas de controle e apuração no Excel, analisar e conciliar as contas do balanço, preparar balanços e balancetes analisar e conciliar as contas patrimoniais e de resultado do balanço das empresas. Obrigatório ter curso de informática avançada.

1 vaga - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em instalação e manutenção de refrigeradores de ar. Obrigatório ter o curso de refrigeração e CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

1 vaga - Arrumadeira de Hotel – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - Ensino Fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em limpeza e conservação, ter disponibilidade de horário.

1 vaga - Copeiro – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - Ensino Fundamental incompleto;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - preparar lanches e refeições para clientes e médicos conforme prescrição médica ou orientação de nutricionista. Organizar e realizar limpeza de todo o material utilizado no plantão.

9 vagas - Técnico de Enfermagem – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - curso técnico de enfermagem completo e COREN ativo.

1 vaga - Vendedor Porta a Porta

Escolaridade - Ensino Superior completo ou cursando Administração;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - identificar e prospectar novos clientes. Analisar e estudar as necessidades dos clientes. Analisar a concorrência, buscar e coletar informações, tendências. Necessária experiência no ramo de panificação, confeitaria e sorveteria. Obrigatório ter CNH categoria "A" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

1 vaga - Motorista de Caminhão – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - Ensino Médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em direção de carro baú, carretas e coletas. Necessário curso de direção defensiva e MOPP. Obrigatório ter CNH categoria "D" dentro do prazo de validade.

*Com informações da Assessoria de Comunicação