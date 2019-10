FPF Tech destaca inovações na Feira do Polo Digital de Manaus

Manaus - Começa nesta terça-feira (15), em Manaus a segunda edição da Feira do Polo Digital de Manaus, a maior feira de tecnologia da região Norte. | Foto: Divulgação

Manaus - Começa nesta terça-feira (15), em Manaus a segunda edição da Feira do Polo Digital de Manaus, a maior feira de tecnologia da região Norte. Com o tema “Manaus Inteligente”, o evento reúne os atores do ecossistema local de P&D, para apresentar soluções inovadoras para cidades inteligentes e promove um ambiente para networking e novos negócios com foco na Indústria 4.0.



A Feira vai até o dia 17 de outubro, das 14h às 19h, no Studio 5 Centro de Convenções, e contará com a apresentação e de diversas empresas públicas e privadas, startups, instituições de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de referência na região Norte, como a FPF Tech.

Os cases apresentados pela FPF Tech serão uma combinação de tecnologias, que promovem inovações significativas no mercado, especialmente na transição para as plataformas da Indústria 4.0. O foco é a otimização de processos produtivos, a partir de plataformas de integração de manufatura avançada.

Inovações para o futuro 4.0

Especialistas da FPF Tech farão demonstrações de diversos cases e tecnologias ligadas à indústria 4.0. Uma das soluções apresentadas é a de reconhecimento facial, com tecnologia de deep learning para soluções inteligentes de controle de acesso, reconhecimento de atividades e reconhecimento de linha de montagem.

Uma tecnologia que também será apresentada é a de drones com foco no monitoramento de inventários, volume e verificação de estoques em tempo real.

No portifólio de soluções também estão cases de Realidade Virtual e Aumentada, apresentações de processos de desenvolvimento de games e demonstrações de braços robóticos – cada vez mais interconectados e integrados com tecnologias como Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Big Data.

A FPF Tech também estará divulgando com exclusividade a plataforma MidiaCode com foco na Indústria 4.0, um produto que promove uma solução definitiva de inteligência de conteúdo e que engaja os clientes, via smartphone.

Especialistas

Alexandre Amorim, Gerente de Projetos da FPF Tech, comandará a trilha de Agilidade na terça-feira (15), que contará com temas como ferramentas de gestão 3.0, conceitos de lean inception, facilitação e criação de produtos – apresentados por profissionais de referência nacional.

Já na quarta-feira (16), Roberto Garcia, Diretor de Projetos e Desenvolvimento de Negócios da FPF Tech, coordenará a trilha de Manufatura 4.0. Executivos e especialistas de grandes indústrias de Manaus apresentarão conceitos, tendências e cases de manufatura avançada, oferecendo um panorama de oportunidades de novos negócios locais.

Sobre a FPF Tech

A FPF Tech é um centro de Ciência e Tecnologia sem fins lucrativos, focado na pesquisa e desenvolvimento de serviços, soluções inovadoras e cases de sucesso nas áreas de Manufatura Avançada, Sistemas Eletrônicos, Soluções Industriais, Tecnologias Assistivas, Verificação e Validação, Design Digital e Usabilidade, Dispositivos Móveis, Capacitação Tecnológica, Saúde e Medicina do Trabalho.