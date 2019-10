FMT-HVD assina acordo de cooperação com universidades europeias

Manaus- A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) assinou acordo de cooperação acadêmica, científica e cultural com universidades europeias. Os dois acordos têm duração de cinco anos.

Com a irlandesa Dublin City University, o acordo bilateral de cinco anos prevê intercâmbio de professores e membros de equipes de pesquisa, técnicos e estudantes, bem como a implantação de projetos de educação e pesquisa. Simpósios e palestras também estão no acordo.

“Nesse acordo, os profissionais podem vir para cá, mas os nossos estudantes e profissionais também vão ter a oportunidade de conhecer e aprender lá com eles. Eles têm um grau de organização, com protocolos bem estabelecidos, que podemos aprimorar os nossos”, disse o diretor-presidente da FMT-HVD, Dr. Marcus Vinitius Guerra.

Com a Universidade do Porto, instituição de ensino superior portuguesa, o acordo visa o intercâmbio de discentes e docentes entre a FMT-HVD, a Fundação Universidade do Amazonas (FUA) e a Universidade do Porto. Além da participação em candidaturas a programas internacionais para intensificação das relações de cooperação.

No atendimento de média e alta complexidade, a FMT-HVD é referência para o Sistema Único de Saúde (SUS) em Doenças Infectoparasitárias e Tropicais, acidentes ofídicos e Dermatologia Tropical. Na área de assistência ambulatorial, de janeiro a dezembro de 2018, a FMT-HVD realizou 1,2 milhão de procedimentos de diagnóstico, 1,8 mil cirurgias e 231,3 mil procedimentos clínicos.

*Com informações da assessoria