Vídeo: comércio deve contratar 1,6 mil temporários para o fim de ano

Manaus - A pouco mais de dois meses para o Natal, o comércio amazonense começou a procura por trabalhadores temporários para atuarem no período do fim do ano. Anúncios de vagas para vendedores, auxiliares, repositores e outros cargos já podem ser vistos nas vitrines de lojas do Centro da cidade, por exemplo. A Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), prevê a contratação de mais de 1,6 mil trabalhadores temporários até o final do ano, um crescimento de 10% em comparação a 2018.

“Estamos acompanhando as contratações que acontecem desde o começo de outubro para o Dia das Crianças, que é a terceira data comercial mais importante do ano e acreditamos que o período será bom para contratações”, afirma o presidente Fecomércio-AM, Aderson Frota.

Em pesquisa recente, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimou que a oferta de vagas temporárias para o Natal em 2019 será a maior em seis anos. A entidade projeta a contratação de 91 mil trabalhadores temporários, número 4% maior do que o registrado em 2018.



“A arrecadação do Estado está começando a crescer. Isso significa que o comércio está comprando e fazendo estoque, e vai precisar de mão de obra para movimentar o setor de vendas”, aponta Frota como um dos fatores para a visão positiva de futuro.



Outras entidades, no entanto, são mais cautelosas com as projeções. O presidente da Câmara Dirigente dos Lojistas de Manaus (CDL), Ralph Assayag, considera que é muito cedo para fazer projeções tão otimistas. Assayag diz que dados concretos devem ser divulgados apenas no começo de novembro. Ele justifica o cuidado com a divulgação de números por conta da instabilidade no cenário político e econômico brasileiro.



“Quando temos uma estabilidade como tínhamos em janeiro de 2019, sabíamos o que esperar. Errávamos muito pouco [as projeções]. Agora cada susto, cada mudança altera o cenário. Temos que chegar o mais perto possível das datas para ter dados justos”, diz Assayag. O presidente informa que as pesquisas da CDL são realizadas com cerca de 3 mil lojistas que possuem aproximadamente 7 mil lojas na capital manauara.



Oportunidades

Cargos como vendedor, auxiliar de estoque e caixa são algumas das vagas disponíveis no comércio | Foto: Leonardo Mota

Se antes as lojas contratavam trabalhadores temporários com ou sem experiência, hoje a prioridade é pelos candidatos que já têm vivência no comércio. Na loja de calçados Di Santinni, no Centro, por exemplo, experiência é fundamental no currículo.



"O tempo de treinamento é muito curto", explica o gerente geral da Di Santinni, Elciney Araújo. "Trabalhamos com contratos de 30 e 45 dias, então não há tempo hábil para treinar essas pessoas. Quanto maior a experiência, mais rápido a pessoa se adequa à dinâmica da loja", relata.

Elciney acrescenta que, quando as contratações são no meio do ano, o tempo de treinamento é maior. "Agora, para fim do ano, contratamos no máximo uma ou duas pessoas para o primeiro emprego. Dependendo de como a pessoa se comporta na entrevista, ela pode passar mesmo sem experiência. Mas tem que mostrar que é vendedora", diz o gerente. A Di Santini está com 40 vagas abertas para vendedor, operador de caixa e auxiliar de estoque, a serem distribuídas nas oito lojas espalhadas pela cidade.



Já na Modashow, também no Centro, mais de 300 candidatos já se disponibilizaram para as 20 vagas disponibilizadas pela loja de roupas. A gerente Vânia Lima conta que ainda estão realizando a seleção. "Estamos analisando os currículos e fazendo entrevistas para contratar em dezembro ou no final de outubro. Só gente com experiência. Para primeiro emprego, só de última hora mesmo", diz Vânia.



A Sapataria Classe, que possui sete lojas no bairro Centro, é mais flexível nos critérios de contratação. Segundo o gerente de um dos estabelecimentos, Junior Silva, são pelo menos 20 vagas para repositor e auxiliar de serviços gerais. "Pegamos pessoas com ou sem experiência, de acordo com a postura do candidato na entrevista. Confiança é importante", afirma.



Crescimento de 10%



Em 2018, a pesquisa da Fecomércio-AM apontou 1,5 mil vagas temporárias para o Natal. Em 2019 a perspectiva de contratação de trabalhadores temporários é de 1,6 mil, um aumento de 10%.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo