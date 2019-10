Atraso no pagamento do seguro-defeso prejudica pescadores do AM

Manaus - Na casa de Raimundo Araújo, 45 anos, a época do Natal e o início do ano são geralmente de muitas dificuldades financeiras. Morador do município de Iranduba e pescador desde os oito anos, ele depende, nos meses de novembro, dezembro e janeiro, do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal, benefício destinado aos profissionais que ficam impossibilitados de trabalhar nos meses em que a pesca para fins comerciais é proibida – o período de defeso. O benefício é conhecido como seguro-defeso. E mesmo com o anúncio da Ministra da Agricultura de adiantar o pagamento do benefício, pescadores como Raimundo estão desacreditados que o recurso saia em dia.

“Este benefício geralmente atrasa. Eles pagam, mas demora para chegar em nossas mãos. Um dinheiro que era para ser pago em novembro, geralmente só vamos ter acesso em janeiro e em outras vezes em até no meio do ano. Neste período que não podemos pescar, nós nos viramos com o que podemos”, relata Raimundo.

De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) e da Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas (Fepesca-AM), Walzenir Falcão, o governo federal não está adiantando o pagamento do seguro-defeso, pois os pescadores já estão no período de defeso.



“Tudo isso é balela. Já começou o período do defeso, eles não estão adiantando nada. Dezenas de pais de famílias dependem deste recurso e estão sendo prejudicados. O que a Ministra anunciou é tudo politicagem. E o Ministério da Agricultura não tem nada ver com o seguro-defeso. E quem paga o recurso é o Fundo de Amparo ao Trabalhador”, diz.

Francisco Silva, 43 anos, também do Amazonas, é pescador desde 1995. Ele, que vive com a esposa, dois filhos e um neto, todos os anos se preocupa em juntar a documentação necessária para solicitar o benefício. A precaução, porém, não ajuda, já que ele ainda não recebe nenhum centavo em dias. “Eu conto com esse dinheiro. Quando o valor finalmente chegar, talvez não seja suficiente para pagar os juros das contas que deixei atrasar”.

Carteira do pescador



Além do atraso do seguro-defeso, outro problema enfrentado pelos pescadores é a falta de emissão da carteira do pescador que desde de 2012 eles afirmam não receber. “Não ter uma documentação é um problema sério. Esta é uma forma de estar regulamentado para exercer o direito da profissão. E os pescadores já estão esperando há sete anos”.

O Em Tempo solicitou respostas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a emissão da carteira do pescador, entretanto não obteve respostas.