DPE-AM prorroga período de inscrições de concurso

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) anunciou a prorrogação das inscrições para o segundo concurso público de carreira para servidores auxiliares da instituição para hoje (18), às 14h (horário de Brasília). Há vagas para cargos dos níveis médio e superior, que serão destinadas para o interior do estado, onde o órgão vai inaugurar novos polos.

As vagas para Analista Jurídico de Defensoria exigem diploma devidamente registrado de curso de graduação em Direito ou Ciências Jurídicas, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Já as vagas para Assistente Técnico de Defensoria (Assistente Técnico Administrativo) exigem certificado devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio ou de curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

O concurso para Analista Jurídico de Defensoria, cuja remuneração inicial é de R$ 6 mil, tem vagas destinadas aos municípios de Coari, Lábrea, Manacapuru, Maués e São Gabriel da Cachoeira, com previsão de uma vaga para cada cidade. Eirunepé e Iranduba terão cadastro de reserva.

As vagas para a função de Assistente Técnico de Defensoria também serão destinadas aos municípios de Coari, Lábrea, Manacapuru, Maués e São Gabriel da Cachoeira, com previsão inicial de um posto de trabalho para cada cidade. Para os municípios de Eirunepé e Iranduba, haverá cadastro de reserva. A remuneração inicial do Assistente Técnico de Defensoria é de R$ 3.531,95.