Setembro registra queda de empregos em 12,5% no AM

Manaus - Amazonas teve um cenário difícil na geração de empregos em setembro deste ano com uma queda de 12,5% na comparação com igual período do mês passado. Os dados são do Ministério do Trabalho, que divulgou o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem (17).

Em todo o Amazonas foram abertas 1,6 mil formais no mês de setembro. Enquanto que em agosto foram 1,9 mil empregos. O estado também teve queda de 8% em comparação a setembro do ano passado.

Apesar da queda, a área que mais contratou foi a indústria de transformação, com um saldo positivo de 803 empregos formais. Em seguida vem a área de serviços com 547 novos empregos.



“Apesar de toda instabilidade as coisas estão se processando. Sentimos que o país tem um novo rumo. Estamos sentindo uma confiança no investidor e consumidor. E estamos recuperando a economia. Hoje temos 86 mil empregos no Polo Industrial de Manaus (PIM) e a tendência é aumentar cada vez mais”, vice-presidente da Federação da Industria do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo.

Em todo o país, pela primeira vez no ano, todas as 27 unidades da federação apresentaram resultado positivo na oferta de vagas formais de trabalho. O Brasil gerou 157.213 vagas de empregos formais em setembro. É o melhor setembro desde 2013, quando foi registrado resultado positivo de 211.068 vagas.

Por regiões, o Nordeste apresentou o maior saldo positivo em setembro, com a oferta de 57.035 postos. Em segundo lugar ficou o Sudeste (+56.833 vagas) e em terceiro, o Sul (+23.870). O Centro-Oeste ficou em quarto lugar em setembro (+10.073 vagas) e o Norte, em quinto (+9.352).

Os Estados que mais geraram empregos em setembro foram São Paulo (+36.156 postos), Pernambuco (+17.630) e Alagoas (+16.529).