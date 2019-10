Até os bares e sex shops de Manaus vão entrar na onda da Black Friday

Manaus - A pouco mais de um mês e meio da campanha de vendas Black Friday, inspirada no dia de mega promoção criada nos Estados Unidos, lojas de maquiagem, óticas, sex shops e até os bares de Manaus decidiram aderir à corrida do vale-tudo para atrair clientes. Nos últimos anos de consolidação do evento, vários segmentos entraram no mutirão de promoções, mas, ainda assim, de acordo com dados de 2018 da Câmara de Dirigentes Lojistas de (CDL Manaus), a lista dos produtos mais vendidos continuou a ser liderada por eletrodomésticos, eletrônicos, calçados e roupas. A ação promete descontos de até 70%.

Apesar do momento de recessão que vivemos, as expectativas para a Black Friday são animadoras para o varejo. A CDL Manaus projetou um crescimento de 6% nas vendas na data em relação ao resultado de 2018.

“Este ano vai ser melhor, pois temos mais lojas de diversos segmentos agora. Nós temos conversando com o Procon e inclusive ele está fazendo algumas avaliações. Tem um maior número de lojas que teve o resultado positivo ano passado. Então muitos vão entrar, porque viram que quem não entrou vai perder. E por isso acreditamos ter um bom resultado”, diz Assayag.

Para o presidente da Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio-AM), Aderson Frota, a Black Friday é uma das principais datas para comércio. A primeira é o Natal, depois o Dia das Mães e o Dia das Crianças. Na avaliação de Frota, este ano a Black Friday vai ser superior a 5% nas vendas em comparação ao ano passado.

“Estamos sentindo que o comércio está começando a crescer. Quando você olha para trás percebemos que temos motivos para comemorar. E a Black Friday será superior ao ano passado. Primeiro que o comércio está começando a empregar. Segundo é que a arrecadação está crescendo e com isso melhora o índice de percepção”, diz.

Desconto de 20% a 70%

Desfrut Sex Shop resolveu participar da campanha e vai oferecer no dia 29 de novembro descontos de 30% a 40% | Foto: Lucas Silva

A Desfrut Sex Shop resolveu participar da campanha e vai oferecer no dia 29 de novembro descontos de 30% a 40%. Os descontos estarão aplicados em quase todos os seus produtos como lingeries, alguns vibradores e diversos acessórios. E com um público consolidado entre 25 a 40 anos, a proprietária do espaço Paula Vieira, conta que o produto que mais sai é o vibrador.



Um dos bares mais tradicionais de Manaus, o Bar Caldeira, entrou pela primeira vez na onda dos descontos. O espaço terá duas marcas de cervejas com descontos de 20%. Uma cerveja que custava R$ 10 no dia vai estar de R$ 8. A promoção será até acabar os estoques. O espaço funciona das 10h às 2h.

“O Caldeira é um dos bares mais tradicionais da capital e é um primeiro a apostar para ao futuro. Temos que seguir a linha do comércio se não ficamos para trás”, diz o proprietário do espaço, Carbajal Gomes.

As lojas Make For You, especializada em maquiagens, também oferece um descontão para os clientes. “Todos os nossos produtos de maquiagens vamos oferecer 50% de desconto. Estamos com uma expectativa muito boa, pois no ano passado nós vendemos muito bem e este ano a tendência é só aumentar”.

Todos os produtos da Make For You vão estar na campanha | Foto: Ione Moreno

Outra loja que vai participar ofertando um mega desconto é a Ótica Arcanjo. Os proprietários foram ousados e estarão dando descontos de até 70%. Uma armação que custa em média R$ 500, vai estar de R$ 180 a 205.



O empreendimento do casal Willand e Valdenci Arcanjo existe desde 2016 com um diferencial de proporcionar aos clientes comodidade, sem precisar se deslocar para comprar um óculos.

“Temos um atendimento à domicilio e especializado. Já fechamos uma venda com cadeirante. E teremos mais 350 modelos diferentes com marcas como Plena, Million e Lorena Kids”, conta Willand

Uma armação da Ótica Arcanjo que custa em média R$ 500, vai estar de R$ 180 a 205 na Black Friday | Foto: Leonardo Mota

Com a demanda a domicilio, os proprietários estão inaugurando no mês de novembro a loja física. “Hoje temos 800 a 900 clientes. Fechamos 20 a 25 vendas por mês. E com a Black Friday estimamos aumentar 60% a mais as nossas vendas”.

Ótica Arcanjo abriu sua loja física | Foto: Leonardo Mota

O espaço está localizado na Avenida Autaz mirim, número 5483, próximo a Farmácia do Trabalhador e da Escola de Samba A Grande Família. A Ótica Arcanjo tem parceria com clínica de oftalmologia que facilita o exame de vista.



Todos os produtos da Ótica Arcanjo vão estar na campanha | Foto: Leonardo Mota

Como não cair em fraudes?



Segundo a vice-presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), em Manaus, Glauce Galúcio, é preciso se atentar para não comprometer o orçamento financeiro da família para o início do ano que vem.

“Além da Black Friday, que é aguardada ansiosamente, o final do ano está chegando e as lojas já começam a se movimentar. Ao consumidor, é importante cautela para não se deixar levar por impulso, lembrando sempre de respeitar seu orçamento. É importante também fazer uma pesquisa de valores dos produtos desejados para ver se vale a pena comprar agora”, orienta Glauce.

Veja alguns pontos em que é importante se atentar:

1- Supostas fraudes

Nos últimos anos, houve muitas acusações de fraudes e maquiagem de preços, portanto, é preciso ter uma noção dos valores dos produtos que deseja comprar, para saber se realmente há descontos;

2- Planejamento para as compras

A ocasião é boa para comprar itens que estavam em seu planejamento, portanto cuidado com o impulso. Evite se endividar por conta da empolgação;

3- Diagnóstico financeiro

Caso não tenha se planejado com antecedência, faça um diagnóstico de sua situação financeira. Assim saberá exatamente o quanto pode gastar e, se precisar parcelar, não correrá o risco de acumular contas e não ter o valor suficiente para pagar na data do vencimento;

4- Pesquisa de preços

Ao ir às compras, é preciso ter paciência para pesquisar o mesmo produto em diversas lojas, físicas e online, para garantir o melhor preço. No online, faça suas compras apenas em sites confiáveis;

5- Compras de Natal

Se for antecipar as compras de Natal, faça uma lista das pessoas que pretende presentear, o valor que pode gastar com cada uma delas e as formas de pagamento. Caso já tenha se planejado e poupado para esta data, que acontece anualmente, procure comprar a vista para não comprometer o orçamento financeiro dos próximos meses.