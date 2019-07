O amor é paciente e sempre encontra um caminho para unir dois corações

Manaus - Então vamos lá, essa é uma história de amor que contem perseverança e esperança. E como toda história que se preze tem altos e baixos, mas acredite, vale a pena ser lida até o final.

Ele um pouco mais vivido, ela mais nova e cheia de entusiasmo, se conheceram em um domingo de manhã na missa. Ele meio desanimado com a vida, depois de várias desventuras em série, se depara com a morena mais linda do universo, com um sorriso resplandecente, que deixou o coração dele alegre e com os olhos negros de jabuticaba brilhando.

Até então, um cara que não acreditava em amor à primeira vista acabara de passar por isso inesperadamente. A bela morena despertou nele uma paixão e uma alegria de uma forma que só Deus sabe.

Aos poucos, foram se aproximando (ele ansioso, pesquisou no Facebook até achá-la). Tornaram-se amigos e, com o passar dos dias, se identificaram um com o outro. Ele não tinha ninguém há mais de um ano, ela estava saindo de um relacionamento desgastante. Eles foram ficando mais íntimos um do outro, mas, de repente, algo de muito ruim acontece na vida do rapaz.

Ele perdeu o único irmão em um trágico acidente de trânsito, o que o deixou muito abalado, sem chão e perdido. Foi exatamente nesse momento que ela se aproximou de vez, o apoiando e fortalecendo.

Porém, depois de um tempo, eles chegaram a se afastar por desentendimentos e até se interessaram por outras pessoas, orgulhosos ficaram sem se falar. Quase um mês depois, ela passando por um pós-operatório e ele, morto de saudade, deixou todo orgulho de lado e mandou uma mensagem para o WhatsApp da princesa. Eles fizeram as pazes e retomaram a amizade e a aproximação foi definitiva.

Ele não perdeu tempo e se declarou para a morena. Com juras de amor, ele prometeu que a partir daquele dia em diante iria orar por ela (coisa que faz até hoje, todo dia sem cessar). Com o passar do tempo rolou o primeiro beijo e começaram a ter um romance secreto, pouquíssimas pessoas sabiam, até um dia, mas precisamente 8 de setembro de 2018, ele levou a princesa para uma pizzaria que tanto ela falava em querer ir. E lá, com muita emoção, aconteceu o pedido para oficializarem o namoro. Foi de um jeito inesquecível para os dois.

Passarem-se meses, acredita que eles quase terminam por insegurança? Mas como diz o velho ditado: há males que vêm para o bem. Depois desse período, eles selaram de vez a união. Hoje, com quase um ano de namoro, estão noivos.

O pedido de casamento, claro, foi lindo. Ele resolveu fazer a pergunta mais importante da vida dele no dia do aniversário dela. Mais uma vez ele surpreendeu a bela moça. Hoje, mais apaixonados que nunca e lutando muito para 2021 concretizarem o dia mais feliz de suas vidas, eles lembram das dificuldades que passaram no início da história.

No começo do namoro ele estava desempregado e sempre arrumava um jeito para conseguir dinheiro e levá-la para sair. Apaixonado e com muita força de vontade, ele vendia roupas usadas em um brechó para comprar o famoso 3 X- saladas por R$10, que vende na pracinha do Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Em casa, ele preparava farofa de jabá que ela ama. Tudo isso para agradar e dar o melhor para sua amada morena. Atualmente, apesar de ainda existir dificuldades financeiras, eles vão melhorando a cada dia. Ele não consegue imaginar a vida sem ela.

Para finalizar, essa história serve para dizer que vale a pena tentar e lutar por alguém que se ama e nunca desistir do amor. Ao menor sinal de amor, retribua e lhe fará muito bem, mesmo quando tudo parecer perdido, se tiver 1% de chance, tenha 99% de Fé!.

