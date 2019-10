Vídeo: uma mulher é agredida a cada 4 minutos no Brasil

Manaus- Dados do Ministério da Saúde mostram um aumento nos casos de violência contra mulheres no país: A cada 4 minutos, uma mulher é agredida. Os dados guardam relação com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que mostram que a taxa de mortes de mulheres bateu recorde, passando de 4,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes.

Só no de 2018, foram registrados mais de 145 mil casos de violência — física, sexual, psicológica e de outros tipos — em que as vítimas sobreviveram. Em 2019, o crime de feminicídio chega a 18%.

Os ataques são, na maioria das vezes, físicos, mas podem evoluir para violência sexual e psicológica. Em 2019, mais mulheres procuraram a delegacia especializada em crimes contra a mulher. O número de casos de violência doméstica cresceu 11% em comparação com o ano anterior. Dados que tem relação com a coragem da mulher de denunciar o abusos e com a sensação de impunidade dos agressores.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira