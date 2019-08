Maquiagem resistente ao calor: marca nacional de beleza lança produto

Manaus - O calor amazônico, principalmente nessa época do ano é um verdadeiro vilão para as mulheres que querem manter a make intacta durante todo o dia. Um dos maiores problemas está relacionado ao rímel, que derrete facilmente e acaba sendo um vilão, dando ao olhar o temido “efeito panda”.

Para resolver esse problema, as empresas de maquiagem estão investindo cada vez mais em produtos com uma durabilidade maior. É o caso da marca nacional de beleza O Boticário, que acaba de lançar a Intense Superfix Bye Bye Panda: uma máscara para cílios de altíssima fixação, resistente à água, que não escorre nem borra ao longo do dia.

A diferença desse produto em relação às já tradicionais máscaras à prova d’água está na hora de tirar a maquiagem. A nova máscara para cílios de Intense sai com facilidade ao entrar em contato com água morna para facilitar, dispensa demaquilante.

Outro diferencial é que a combinação da sua fórmula e seu aplicador define os cílios e mantém o efeito de alongamento e volume por 24h.

Para completar o nécessaire, a marca também apresenta o kit de Mini Esponjas de maquiagem Intense Superfix Bye Bye Panda. O kit conta com quatro esponjas que ajudam a garantir um resultado ainda mais natural no make com a aplicação correta de bases e corretivos. Os produtos já estão disponíveis em todas as lojas O Boticário, com as revendedoras e no e-commerce.

* Com informações da assessoria