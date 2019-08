Em Manaus, Bazar das Atletas Empreendedoras vai agitar Japiim

Quem visitar o Bazar das Atletas Empreendedoras vai participar e se divertir com as atividades criativas | Foto: Divulgação

Manaus -A 9ª edição do Bazar das Atletas Emponderadas, em Manaus, acontece no (30), a partir das 8h até as 17h, na avenida Rodrigo Otávio ao lado da Caixa Econômica Federal, na sede do CETAM, bairro Japiim, Zona Sul da capital.

Quem visitar o Bazar, vai participar e se divertir com as atividades criativas, por exemplo, o cantinho da leitura, desfile com peças e acessórios masculino, feminino e infantil, manicure, maquiagem, massagem relaxante, brinquedos, calçados, plantas ornamentais e medicinas, utilidades domésticas, etc.

Os visitantes também poderão degustar sopas, café, lanches, bolo no pote, dindin gourmet, doces e salgados, sucos e muito mais

De acordo com a jornalista Tanair Maria, a ideia do Bazar das Atletas Empreendedoras surgiu durante as atividades físicas realizadas no Parque Lagoa do Japiim, ministradas pela professora Juliana Maquine. “A maioria do grupo era formado por mulheres que buscavam melhorar a qualidade de vida e também, fugir dos problemas e dificuldades por algumas horas”, contou a comunicóloga.

Cerca de 20 mulheres empoderadas começaram a fazer a diferença no bairro Japiim | Foto: Divulgação

O projeto cresceu e vem sendo realizado em outros locais, na primeira sexta-feira de cada mês, motivando mais atletas a participarem dessa atividade.