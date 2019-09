Especialista explica micropigmentação de sobrancelhas, lábios e olhos

A Dermopigmentadora Ana Cláudia traz a Manaus as últimas tendências em micropigmentação para sobrancelhas, lábios e olhos | Foto: Divulgação

Manaus - Há alguns anos a micropigmentação vem evoluindo e ganhando cada vez mais espaço, e está entre os procedimentos mais desejados pelas mulheres. A Dermopigmentadora Ana Claudia que atuou em Sao Paulo, traz a Manaus as últimas tendências nacionais e internacionais aplicadas em sobrancelhas, lábios e olhos.

Atuante no mercado de estética há alguns anos, ela descobriu essa paixão numa de suas viagens fora do país. “Sempre busquei uma profissão na qual eu pudesse ajudar as mulheres de alguma forma. E descobri na micropigmentação uma forma de deixá-las mais bonitas, é algo que faço com amor".

Sobrancelhas

técnica de micropigmentação de sobrancelhas de fios com sombra | Foto: Divulgação

Ana Cláudia realiza três técnicas para sobrancelhas, a de fio a fio, fios com sombra e a efeito sombra. A dermopigmentadora também consegue corrigir alguns procedimentos antigos com tintas específicas. “Alguns casos conseguimos devolver o tom de marrom as sobrancelhas, em outros casos indicamos o laser com um médico".



Lábios

Técnica de revitalização labial deixa os lábios bem natural | Foto: Divulgação

Já a técnica de micropigmentação nos lábios é muito procurada porque traz aos lábios cor de saúde. “Conseguimos neutralizar lábios escuros (roxos e marrons) e aplicar cores rosadas ou avermelhadas, mas tudo fica bem natural.”



Para os olhos, a tendência é um delineado suave, explica a especialista. "Para as mulheres que desejam ter o olhar sempre marcante.

A micro dura em média um ano dependendo de cada tipo de pele. O procedimento permite que você se livre de maquiagem nesse período".

Ana escolheu atender suas clientes no conceituado Angel Estethic Hair, em Manaus. “Eu buscava um local onde minhas clientes tivessem o melhor conforto e atendimento, e aqui encontrei tudo isso.”

Os procedimentos acontecem de segunda a sábado e podem ser agendados por meio do WhatsApp 99491-0267 e no insta @anaclaudiapmu. “Sempre que consigo publico alguns trabalhos, meu insta é direcionado às clientes e futuras clientes, com vídeos sobre algum tema para ajudá-las em suas dúvidas, e traz também algumas dicas pessoais que toda mulher gosta”, finaliza.