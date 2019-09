Fazer diariamente sexo faz bem a pele e ao coração

Conheça os benefícios do sexo para a saúde. Não são poucos! | Foto: Reprodução

Manaus - Enquanto os mais acalorados afirmam que sexo é a melhor coisa do mundo, para a ciência não restam dúvidas: relações sexuais fazem bem à saúde da pele e do coração. Já que tudo conspira a favor, por que não praticar todos os dias? Entenda os motivos.



Pele renovada



Além de te deixar com o humor nas alturas, uma vida sexual ativa proporciona à derme grandes benefícios. A explicação está na liberação de hormônios e no relaxamento que as relações sexuais proporcionam. Segundo o dermatologista Alex Panizza, a beleza da pele e o brilho do cabelo estão ligados ao estrógeno, hormônio cuja concentração no sangue aumenta durante o sexo.

“Níveis equilibrados de estrogênio mantêm a pele macia e suave. Além disso, o sexo pode melhorar o sistema imunológico, pois minimiza a inflamação, um processo que, com o tempo, afeta a produção de colágeno e elastina”, explica Panizza.

Como qualquer outro exercício físico, fazer sexo melhora a circulação. “Para gerenciar o fluxo sanguíneo, os pequenos vasos do rosto se expandem proporcionando um rubor agradável e saudável, como se tivesse percorrido alguns quilômetros, só que de um jeito mais divertido”.

Durante o sexo, o corpo libera hormônios chamados beta-endorfinas, que têm um efeito anti-inflamatório. “Seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse que aumenta os problemas de acne, tendem a ser menores quando você o faz regularmente”.

Estudos aprofundados em um renomado hospital de Edimburgo, na Escócia, descobriu que as mulheres que mantinham relações sexuais pelo menos três vezes por semana aparentavam cerca de dez anos a menos que sua idade verdadeira. Portanto, atividade sexual traz SIM benefícios reais à pele.

Pelo menos 30 minutos de sexo por dia protege o coração

30 minutos por dia de sexo é suficiente para o coração | Foto: Reprodução

Se você não quer ter um ataque cardíaco, tenha um orgasmo. Para o cardiologista Bernardo Medeiros, a relação sexual durante 30 minutos por dia é considerada uma atividade física.



"Como benefício de uma atividade física, reduz o índice de doença cardiovascular. E também após o orgasmo, existe a liberação da endorfina, um relaxante muscular, então os indivíduos ficam menos estressados”.

Quem tem problema cardiovascular , não pode fazer sexo?

Claro que pode. Desde que faça uns testes cardiológicos antes e que seja acompanhado por um cardiologista. “É necessário um cuidado especial em relação aos medicamentos cardiológicos que os pacientes usam. Em algumas pessoas causam impotência, sendo necessário o 'viagra'. Mas existem remédios que não podem ser usados de forma nenhuma junto com o viagra, por isso é necessário um cuidado especial junto com o paciente”, explica Medeiros.

Um levantamento feito por médicos do New England Research Institutes, homens com uma vida sexual menos ativa tinham uma incidência maior de distúrbios como a disfunção erétil, o colesterol alto e hipertensão.

Vantagens do sexo para a pele e coração:

- Ativa a circulação

- Favorece a sudorese, o que limpa os poros

- Aumenta a produção de estrogênio, responsável pela vitalidade da pele

- Estimula a produção de colágeno, substância que deixa a epiderme mais firme

- Aumenta a produção de ocitocina, o “hormônio do amor”

- Proteção cardiovascular

- Um remédio contra a dor

-Um basta ao excesso de estresse

- Autoestima lá em cima

- Músculos fortalecidos

- Sono reparador e reparador