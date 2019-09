Adriana Lima comanda Workshop ‘Mechas Criativas’ em Manaus

Manaus- Quem pensa que ‘Loiras não podem fazer progressiva’ está enganado! É o que afirma a hair stylist Adriana Lima que aterrissa em Manaus para ministrar o Workshop ‘Mechas Criativas’. O evento ainda conta com o coach Leo Menezes e está marcado para o dia (16) de setembro no Manaus Plaza Shopping, de 9h às 18h.



Serão 9h de workshop com certificado, sorteios e muito mais. De acordo com o coach e um dos organizadores do evento, Leo Menezes, Adriana é uma das melhores coloristas do Brasil e além do conhecimento específico para cabeleireiros, o workshop vai abordar assuntos como gestão para salão e marketing pessoal.

Com 12 anos de carreira, a hair stylist Adriana Lima é prata da casa. Nasceu no município de Eirunepé, passou 7 anos em Manaus e aos 17 foi morar no Rio de Janeiro em busca de conhecimento e oportunidades. Na cidade maravilhosa se formou pela Walter’s Academy.

“Tenho várias especializações como mechas criativas, coloração, descoloração, colorimetria, barbearia, maquiagem com especialização em noivas formada pela Catharine Hill. E ainda estou graduando em Pedagogia. Tive a oportunidade de trabalhar nos melhores salões do Rio e maquiar elencos de novelas da Globo como ‘Espelho da Vida’ e da série Garota sem Filtro da blogueira Mayara Cardoso”, conta Adriana.

Hair Stylist Adriana Lima | Foto: Divulgação

Durante o curso, Lima pretende desmistificar tabus como a progressiva em loiras "É preciso ter muito cuidado ao trabalhar com cabelos loiros por causa da química utilizada nos tratamentos. Porém, vou apresentar algumas surpresas quanto a isso no workshop", diz.

A facilitadora do Workshop volta a Manaus depois de muitos anos com dois sonhos: quero muito oportunizar o conhecimento em técnicas inovadoras para profissionais da minha área e também fundar uma ONG aqui voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

*Com informações da assessoria