Sem vontade de fazer sexo? nutricionista dá dicas

Manaus - A perda de desejo sexual pode ser comum, mas quando se torna algo rotineiro e afeta a vida íntima do casal, as causas precisam ser investigadas. Diversos motivos influenciam na libido e, além de consultar um especialista para avaliar a possível causa da questão, algumas atitudes simples podem ajudar a despertar o interesse sexual. Confira algumas dicas para aumentar a libido naturalmente dadas pela nutricionista Elizangela Mota.

A diminuição da libido afeta entre 15 e 35% das mulheres e pode ter várias causas. Mas afinal o que é libido? A libido é o apetite sexual. Homens e mulheres podem sofrer com a perda da vontade de fazer sexo . Não existe um nível considerado “normal”, existem pessoas que possuem vontade de fazer sexo todos os dias e algumas apenas uma vez ou outra. A libido também está relacionada com as ereções e até mesmo com a facilidade de conseguir atingir orgasmos.

Muitas vezes o fator de libido baixa tem a ver com fatores hormonais, que quando estão desregulados, podem influenciar a vontade de fazer sexo. Assim como mantê-los regulados podem fazer os hormônios normalizarem.

Confira os alimentos que ajudam no 'apetite sexual'!

O suco aumenta a líbido, tem propriedades estimulantes e afrodisíacas | Foto: Divulgação

- Suco de açaí com guaraná



Um excelente remédio caseiro para aumentar o apetite sexual é o suco de açaí com guaraná. O suco aumenta a líbido, tem propriedades estimulantes e afrodisíacas, que favorecem o fluxo de sangue para os órgãos sexuais, melhorando a relação entre o casal.

- Melancia

A melancia possui uma grande quantidade de fitonutrientes | Foto: Divulgação

A melancia possui uma grande quantidade de fitonutrientes, como licopeno, beta caroteno e citrulina, que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos no caso dos homens.



- Banana

As bananas ajudam a aumentar a quantidade de hormônios | Foto: Divulgação

Já as bananas ajudam a aumentar a quantidade de hormônios tanto masculinos quanto femininos.



Para aumentar ainda mais o potencial desse remédio caseiro, pode-se acrescentar a castanha do pará, pois contém uma grande quantidade de selênio, ajudando a aumentar a produção de serotonina e, no caso dos homens, de testosterona.

Além destes remédios caseiros, outras dicas para aumentar o apetite sexual incluem:

Manter uma alimentação saudável e fazer exercício físico regular | Foto: Divulgação

- Utilizar alimentos afrodisíacos, como o figo, o chocolate ou o café;



- Manter uma alimentação saudável e fazer exercício físico regular;

"Abandone o sedentarismo e exercite-se regularmente. A prática regular de atividades físicas melhora a relação com o corpo e garante energia, o que favorece a vida íntima", explica a nutricionista.



- Reservar tempo para relaxar e aliviar o estresse;

- Dormir, pelo menos, 8 horas por noite;

"Zele pela qualidade do seu sono. Dormir bem melhora a saúde física e mental e pode aumentar o desejo sexual", alerta.



- Procurar novas aventuras durante o contato íntimo;

- Evitar a ingestão exagerada de bebidas alcoólicas ou remédios.

"Faça um check-up hormonal regularmente com seu ginecologista ou endocrinologista, já que a queda na libido também pode estar relacionada a problemas com os hormônios do corpo", orienta.