Veja tendências para as unhas e arrase com mãos lindas no verão

Os procedimentos que facilitem o dia a dia e deixem as mãos esteticamente bonitas fazem com que os alongamentos artificiais ganhem mais espaço entre as mulheres , porém muitas ainda tem dúvidas sobre esses procedimentos Para esclarecer, precisamos entender sobre os alongamentos que podem ser feitos com unhas artificiais.

Os alongamentos em alta são os de acrílico, de vidro e alongamento em gel. Eles são os mais buscados no salão segundo a designer de unhas Rafaela Nascimento.

Unhas lisinhas e prontas por um bom tempo é o que promete esses três procedimentos.

Tipos de unha: quadrada, redonda, stilletto e bailarina | Foto: Divulgação

Rafaela explica que o design em gel é feito com material a base de gel, já a acrílica é com material plástico e a de vidro com filamentos de fibra de vidro. Ambas são leves, ficam naturais e são semelhantes no modo de fazê-las.

Para alongar é necessário um preparo anti-fungos. Durante o processo é comum lixar e retirar as cutículas das unhas naturais. Logo após são aplicadas as unhas artificiais inteiras ou apenas uma ponta. O material em gel, acrílico ou de vidro é aplicado em todas as unhas. Depois são lixadas e pintadas com esmalte.

Molde pré-procedimento | Foto: Divulgação

Agora o que está bombando em alongamentos é a técnica que se chama babyboomer, quando a ponta das unhas ficam mais claras que a base.

Unhas Babyboomer | Foto: Divulgação

Durabilidade

Todas os alongamentos podem durar meses dependendo dos cuidados. Rafaela recomenda cuidado no manuseio e que se evite o uso de produtos químicos para que as unhas não se quebrem.

A manutenção e a remoção das unhas deve ser feita em duas semanas e apenas com um especialista. Todas as unhas artificiais podem ser esmaltadas assim como as naturais. Você deve estar antenada nas cores que estão em alta na estação.

Unhas da Bruna Marquezine | Foto: Divulgação

A moda skittle nails anda conquistando as famosas como Bruna Marquezine que gostam de tendências diferentes. Nesse estilo cada unha é pintada de um tom, todas dentro de uma paleta de cores que combinem, como por exemplo vários tons de vermelho e laranja, uma em cada unha ou até mesmo usar as cores do arco íris nas unhas. Lindinhas né?

Unhas arco-íris com cores pastéis | Foto: Divulgação

Para quem quer manter a linha clássica nas unhas, a designer de unhas Andreia indica os nudes que variam do bege ao rose até o marrom ou os tons vermelhos clássicos, que estão em alta em qualquer estação.

Unhas cores: vinho, bege, branco e rose | Foto: Divulgação





Texto: Ana Cláudia

Designer de unhas: @rafaelanacimento e @anndreia_xuxu_