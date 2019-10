Confira cinco dicas para enlouquecer o parceiro na cama

Sexo bem feito é uma troca e, por isso, ter prazer é tão importante quanto proporcioná-lo ao parceiro. E se você quer descobrir algumas armas capazes de fazê-lo enlouquecer, nós damos a dica: aposte nas zonas erógenas . Elas muitas vezes passam despercebidas, mas se tocadas podem fazer com que ele se excite muito mais e chegue ao ápice do prazer.

O que é?

Zonas erógenas são partes do corpo que se tornam pontos de excitação graças à grande sensibilidade da região. Isso se dá devido à presença de vasos sanguíneos que fazem com que essas partes sejam muito irrigadas de sangue e, consequentemente, mais sensíveis ao toque.

Como enlouquecer um homem

Homens e mulheres têm zonas erógenas diferentes. Enquanto a coluna vertebral, o pescoço, as orelhas, seios, entre os braços, parte interna das coxas e pés se mostram regiões excitantes para elas, eles já se sentem mais instigados se tocados em outros pontos (indicados logo abaixo). A grande dica é: use qualquer parte do seu corpo para tocá-las, mas lembre de que eles preferem que o toque seja mais preciso e firme.

"Para acariciar as zonas erógenas dos homens é preciso ser mais direta. Ao contrário das mulheres, que preferem estímulos menos ligados ao órgão genital, eles gostam muito mais do toque mais próximo ao pênis", conta a sexóloga Carla Cecarello.

Zonas erógenas do homem

Coluna vertebral

Ponto importante para apostar durante as preliminares em um homem. Uma dica para acariciar a região é passar levemente as unhas ao longo de todas as costas enquanto beija o parceiro. Comece pelos ombros e vá descendo. Você vai perceber ele se excitando a cada centímetro que sua mão se aproxima das partes baixas.

Pescoço

Beijos, mordidas, lambidas e tudo mais é liberado nessa parte do corpo. Assim como nas mulheres, esse tipo de carinho arrepia e faz com que a sensibilidade fique à flor da pele, deixando o homem querendo cada vez mais.

Mamilos

Não são todos os que sentem prazer nessa região, mas a grande maioria pode gostar de uma carícia no bico do peito. O importante é fazer o teste e observar a reação dele. Se uma mordidinha o fizer gemer, pode ser o caminho certo.

Períneo

Poucos conhecem, mas o períneo é importante até mesmo para a saúde. No homem, ele fica localizado entre o saco escrotal e o ânus e é uma região supersensível e, em alguns, o toque nele pode dar uma sensação de enorme prazer. A regra é a mesma dos mamilos: faça o teste!

Virilha

Essa é a principal zona erógena masculina, justamente por aquela característica apontada pela sexóloga: os homens gostam de toques mais próximos ao pênis. Depois de percorrer todas as outras partes que apontamos, chegue devagar à virilha e faça carinho de leve com as unhas, beije e dê mordidinhas, instigando bastante antes de tocar realmente onde ele quer. Não vai dar outra: ele estará à mil para uma das melhores transas da vida.

*Com informações da assessoria