Confira o passo a passo para qualquer mulher ter o primeiro orgasmo

Manaus - Toda mulher é capaz de ter orgasmo, sozinha ou com alguém. Exceto quando há alguma doença impeditiva. Por que, então, que tantas mulheres sentem dificuldade em atingir o clímax? De acordo com um estudo recente do periódico internacional Archives of Sexual Behavior, apenas 65% das mulheres conseguem atingir o ápice durante a relação sexual. Ou seja, 25% delas não conseguem ter orgasmos com sexo . Além disso, muitas delas nunca chegam ao clímax.

Segundo o ginecologista Thiago Gester, que sempre dá dicas valiosas para a mulherada em seu Instagram no @dr.thiagogester , muitas mulheres chegam no seu consultório afirmando que nunca tiveram orgasmo. "Quando eu vou esclarecer o que é, muitas dessas pacientes respondem: ué, se for isso aí então já ei tive. Elas começam a vibrar. E é aí que percebo quantas mulheres sofrem, pensando ter alguma disfunção sexual e não têm", explica.

Mas, afinal, o que é orgasmo?

"Nada mais é que uma sensação extrema de prazer, duração de poucos segundos, em média 5 a 12 segundos, tem umas que demoram menos. Em geral vem acompanhado de tremores nas pernas e ou contração do corpo, uma 'vibe' que é 'top das galáxias', relaxamento total do corpo (da cabeça aos pés) e também pode ter essa sensação de uma única vez na relação ou múltiplas vezes", conta.

Conheça seu corpo

Para o especialista, é importante cada mulher conhecer seu corpo. "Orgasmo não necessariamente tem que sair nada da vagina (isso é ejaculação) e poucas mulheres têm".

Dica do Gester

"Aprenda a curtir mais os abraços, beijos, cheiros, carinhos, mordida da orelha, ouvir besterinhas. Afinal o orgasmo é uma consequência e não necessariamente tem que ser sentido em toda relação sexual. Preocupe- se mais com a partida de futebol do que com o gol. Não seja gabigol, nem todo jogo não dá pra fazer gol", explica em tom divertido e simples.

Passo a passo para fazer uma mulher ter o melhor orgasmo do mundo

Conheça seu corpo: A masturbação te ajuda a descobrir como gosta de ser tocada e quais pontos são mais sensíveis.

Faça tudo no seu tempo: Capriche nas preliminares, abuse dos jogos de sedução, tire a roupa lentamente e esquente o clima com beijos e carícias até você estar bem excitada.

Relaxe: Não é momento de se preocupar com a bagunça do quarto ou com uma gordurinha extra no seu corpo.

Lubrificação: Para sexo oral, penetração vaginal e sexo anal a lubrificação é importante para garantir o prazer. Use e abuse dos produtos a base de água.

Pare de tentar ter um orgasmo: Quanto mais você está focando para que algo aconteça, menor a probabilidade disso acontecer.