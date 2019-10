Tatuadores reconstroem a autoestima de mulheres mastectomizadas no AM

Carol Capellani e Max Bonari - Tatuagem - Mastectomia - Outubro Rosa | Foto: LEONARDO MOTA

Manaus - Os traços, cores e formas dão um novo significado às tatuagens feitas gratuitamente no corpo de mulheres mastectomizadas, tornando a arte em ofício humanitário para tatuadores de Manaus durante o outubro Rosa.



A escolha de uma tatuagem costuma ser ligada a aspectos visuais e estéticos para as pessoas, que escolhem símbolos, nomes e momentos que referenciam algo positivo em suas vidas. Vencer uma doença como o câncer de mama também deixa marcas no corpo, na alma e na autoestima das pacientes que lutam pela vida.

Estúdios de tatuagem

Dois estúdios de tatuagem da cidade aderiram à luta das mulheres contra o câncer de mama, e pretendem colaborar com a causa que, tradicionalmente, já possui apoio de entidades filantrópicas, ONGs, órgãos governamentais e da sociedade civil, que se mobilizam para incentivar a prevenção, exames, tratamento e a vida pós câncer por meio de ações, rodas de conversa, palestras e encontros ligados ao movimento outubro rosa.

As marcas descritas pelas pacientes nem sempre são boas e são lembranças do tratamento quimioterápico, que visa destruir as células cancerígenas do corpo.

O tratamento é realizado por meio do uso de remédios administrados por via intravenosa ou oral e o uso pode sensibilizar o corpo e provocar efeitos colaterais, como perda de cabelo e unhas, perda de apetite, bem como sintomas de náuseas e, em casos mais extremos, a remoção completa de um ou duas mamas.

Motivação

Para o tatuador Elton Donald, a motivação para realizar a reconstrução da auréola em mulheres mastectomizadas surgiu da própria mãe, que também foi acometida pelo câncer de mama. “Minha mãe sofreu câncer do tipo leucemia durante minha infância, e com o passar do tempo e durante a atuação em alguns trabalhos, abracei essa ideia da reconstrução da aureola da mama por meio da tatuagem, como se fosse um gesto de gratidão pela minha mãe.”

Donald explicou que deu início ao projeto em 2016 no próprio estúdio, ao saber da alta incidência de cirurgias de mastectomia e das consequências do pós-operatório. O tatuador explicou ainda qq realiza os procedimentos de forma gratuita, e o surgimento das primeiras interessadas, um grupo de pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

“Após os compartilhamentos de amigos e clientes meus, que acabaram atingiram simpatizantes do outubro rosa, eu recebi várias mensagens vindas de um grupo de pacientes que faziam tratamento na FCecon, interessadas em realizar o procedimento.” Explicou Donald.

“Durante esse período de atendimento já realizei cerca de 30 reconstruções gratuitamente, e o procedimento é feito de uma maneira muito respeitosa e profissional. Nossas clientes podem trazer acompanhantes para se sentirem seguras, e dar o apoio necessário na hora do nervosismo da primeira tatuagem, mas o desenho é relativamente descomplicado.” Reforçou o tatuador.

Empatia

Carol Capellani, uma das tatuadoras residente no Studio Singular Tattoo Coffee Shop, explica que realizou a tatuagem artística de forma gratuita, no estilo floral, em uma das mamas de uma cliente mastectomizada, a primeira do tipo em sua carreira. A artista também contou com bom humor o jogo de cintura para lidar com o conflito de gerações e opiniões diferentes sobre tatuagem.

“Recebi a senhora Danya e o seu filho Daniel, através de uma indicação sobre a campanha do outubro rosa e no início da nossa conversa, ela tinha um pouco de preconceito em relação a tatuagens, mas nós explicamos as possibilidades para cobrir a cicatriz na mama e a receptividade foi muito boa em relação aos desenhos que fiz para ela”, disse.

As ilustrações oferecidas à Danya foram personalizadas por Capellani, que adaptou as formas à anatomia do corpo da cliente. Entre os traços personalizados, a senhora optou pela reconstrução do mamilo e um ramo de flores delicadas. “Durante a sessão, eu pude ouvir a história de superação dela e nós, mulheres, sabemos que perder um seio mexe com a autoestima. O fato dela confiar no meu trabalho me deixa muito feliz e orgulhosa”, afirmou.

Um dos pedidos da cliente foi que os traços fossem delicados. A exigência foi prontamente atendida por Carol. “Fiz um traço bem delicado, pois como ela não havia feito nenhuma tatuagem, era ideal iniciar com algo bem sutil, no final ela ficou superfeliz com o resultado”.

Para Carol Capellani, tatuar uma senhora tão alegre e cheia de vida que superou momentos difíceis na batalha contra o câncer, a fez valorizar mais a arte como um agente transformador. “Nós tatuadores estamos habituados a fazer desenhos por estética, para pessoas saudáveis por estilo. Mas, no caso dela, era uma marca que a incomodava. Fazer parte de um processo de evolução de uma pessoa dessa forma é gratificante”. Finaliza.

Mastectomia

A mastectomia é uma das formas de tratamento do câncer de mama e consiste na remoção cirúrgica de toda a mama. Muitas vezes, a cirurgia é realizada quando uma mulher não pode ser tratada com a lumpectomia, a cirurgia que poupa a maior parte da mama.

Existem situações em que essas intervenções podem desfigurar a mama ou removem por completo a aureola dos seios da paciente, deixando cicatrizes no corpo e na autoestima dessas mulheres.

Estatísticas

Estimativas do instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam que devem surgir anualmente no Amazonas cerca de 420 novos casos de câncer de mama, por essa razão a prevenção e o diagnóstico precoce são aliados no processo de tratamento até a cura das pacientes, que podem ser potencializadas em até 95%, se o tumor for descoberto no início da doença, segundo estatísticas levantadas pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM).

Outro levantamento apresentado pela SBM alerta que 70% dos casos de câncer de mama no Brasil são diagnosticados tardiamente, submetendo pacientes a procedimentos quimioterápicos agressivos, que resultam em alterações corporais e até intervenções cirúrgicas em uma ou duas mamas, conhecida como mastectomia, durante o tratamento.

Serviço

Durante todo o mês de outubro, em referência à campanha do “Outubro Rosa”, os estúdios Donald Tattoo e Singular Tattoo Coffee Shop estarão realizando gratuitamente o serviço de reconstrução da aureola e cobertura das cicatrizes formadas pela cirurgia de mastectomia.

Os horários e dias para marcação das sessões estão disponíveis para consulta nos endereços:

Singular Tattoo Coffee Shop

Endereço: Rua Acre, n. 125. Vieiralves

Telefone e Whatsapp: (92) 98462-2629

Donald Tattoo Studio

Endereço: Rua Professora Rita Maria de Lima,15. Flores

Telefone e Whatsapp: (92) 991818171