Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

A CBF sorteou nesta segunda-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e definiu que Atlético Mineiro e Cruzeiro vão se enfrentar por uma vaga na próxima etapa da competição. Os demais duelos desta fase serão: Palmeiras x Internacional, Athletico-PR x Flamengo e Bahia x Grêmio.

Atlético-MG e Cruzeiro já se enfrentaram na Copa do Brasil, na edição de 2014, quando o time alvinegro conquistou seu único título do torneio nacional ao triunfar na decisão diante do rival por 2 a 0, no Independência, e 1 a 0, no Mineirão. Agora, então, vão disputar uma vaga nas semifinais.

Como o sorteio também determinou o chaveamento da fase seguinte da Copa do Brasil, já é possível saber que um dos gigantes mineiros será o adversário do vencedor da série entre o Palmeiras, atual líder invicto do Campeonato Brasileiro, e Inter nas semifinais.

Do outro lado da chave, os confrontos serão Bahia x Grêmio e Athletico-PR x Flamengo, a reedição da final de 2013, quando o clube carioca levou o título da Copa do Brasil com empate por 1 a 1 em Curitiba e vitória por 2 a 0 no Maracanã.

Rival do Grêmio, o Bahia é o único participante das quartas de final a Copa do Brasil que iniciou a sua participação no torneio na primeira fase - os outros sete entraram nas oitavas de final, por terem se classificado à Libertadores desta temporada.

O sorteio dos mandos de campo também definiu que Grêmio, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro serão mandantes nos jogos de ida. E as definições dos semifinalistas, nos duelos de volta, vão ser, portanto, Bahia, Flamengo, Atlético-MG e Inter.

A CBF ainda vai divulgar a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil, mas já reservou os meios de semana dos dias 10 e 17 de julho, os primeiros após a paralisação dos torneios de clubes em função da disputa da Copa América, para a disputa desta etapa do seu torneio.

Veja os confrontos

Grêmio x Bahia

Athletico-PR x Flamengo

Cruzeiro x Atlético-MG

Palmeiras x Inter

