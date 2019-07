Academia Cícero Costha consolida campeões no Jiu-Jítsu Amazonense

Dois meses após a mudança para um novo endereço, a academia já vem chamando a atenção nos torneios da cidade. | Foto: Reprodução

Fundada por Josemberg Freitas, a academia Cícero Costha surgiu com a finalidade de resgatar jovens, por meio da luta e da disciplina. A equipe está em adaptação a uma nova estrutura, localizada na rua Conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.



‘’Temos como missão atender todas as crianças e jovens em risco de vida, em situação de vulnerabilidade, de forma a ter como aliado o esporte em geral. No Jiu-Jítsu trabalha-se a superação física e o aspecto psicológico’’, disse Josemberg.Freitas.

Apesar de pouco tempo no novo lugar, Josemberg conta que eles já vêm obtendo êxito em seus objetivos.

‘’Atualmente, nossa maior conquista é que nos tornamos a filial de uma grande equipe de lutas no país, a Cícero Costha São Paulo. A academia ainda conta como aliados do projeto vários treinadores e professores, espalhados por Santa Catarina, Rio Janeiro, São Paulo em âmbito local e Qatar, Egito, Japão e Portugal no âmbito internacional’’, comentou ele.

As promessas da academia

Entre os lutadores da academia, algumas promessas vêm despontando. Dentre eles, chegam até a serem campeões amazonenses de suas categorias.

Ithalo Freitas e Cristiano, campeões amazonenses em suas categorias, duas das promessas da academia. | Foto: Reprodução

Temos hoje grandes revelações já competindo 2019, sendo eles: Íthalo Freitas, de 6 anos, na Categoria Meio Pesado, sendo Campeão Amazonense em 2019. Temos também Roger Freitas, de 16 anos, lutando pela categoria pesadíssimo e 2 vezes campeão amazonense. Além deles, temos Cristiano ‘’c/r’’, também de 6 anos, que luta pela categoria pena e campeão amazonense em 2019. Completando, temos Denílson ‘’Tapioca’’, de 16 anos e que participa da categoria pena, tendo sido campeão amazonense em duas oportunidades.

Como surgiu a ideia da academia

A ideia surgiu em 1992, quando Freitas começou a treinar, após acompanhar os treinamentos do irmão, que na época treinava na Academia Humberto Barbosa Junior. Ele se formou faixa preta pelos irmãos Monteiro, através do professor conhecido mundialmente, Cristiano Carioca.

Atletas da Cícero Costha já contam com títulos no circuito amazonense | Foto: Reprodução

Ele afirma que busca apoiar os destaques de nosso estado, dando a eles uma oportunidade. ‘’Vejo muitas crianças que lutam em nosso estado sem ter uma oportunidade, seja para mudar de vida ou para seguir um sonho. Com isso, buscamos através do esporte darmos essa chance, com muito trabalho e dedicação, para que as portas se abram.



Planos da academia

A academia trabalha para criar um calendário de eventos, com foco voltado para os projetos sociais na cidade, além de promover seminários de lutas, com campeões de outros estados para realizar palestras. Um dos objetivos também é a criação de uma federação.

A nova Federação viria para apoiar todos os atletas do estado, tentando a sua regularização | Foto: Reprodução

